El vergonzoso playback de Mariah Carey en Jamaica

Mariah Carey no está pasando por un buen momento. Después del divorcio el pasado año de su marido Nick Cannon y que su último disco ha sido un fracaso de ventas, la artista ha caído en la trampa del playback. Ha ocurrido en el XIX Festival de Jazz y Blues de Jamaica. Nada se hubiera notado sino fuera por unos desafortunados problemas técnicos que mostraron que la cantante no estaba cantando en directo.

En el vídeo se puede apreciar como Carey no sabe interpretar la letra de su canción Fantasy y queda a la vista que está utilizando la técnica del playback.

Esto se suma a que en su última actuación de 2014, en el show de Navidad del Rockefeller Center, desafinó y no llegaba a sus famosos agudos mientras interpretaba el clásico All I want for Christmas is you, que fue considerado por muchos como un auténtico desastre. La cantante, que ya estaba embarcarda en su gira de presentación por Asia y Australia, cerró el año de la peor manera posible.