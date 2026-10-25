Xabi San Martín sorprende a Amaia Montero al decir que "el mundo le debe un aplauso grande"

La Oreja de Van Gogh continúa con su gira Tantas Cosas que Contar Tour, que este viernes 23 de octubre ha aterrizado en Las Palmas de Gran Canaria. Al final del show, el tecladista Xabi San Martín ha sorprendido a todos al detener el concierto brevemente.

"Antes de irnos queríamos decir una cosa. De verdad, 20 segundos. Han sido unos días un poco difíciles para nosotros, desde el último concierto hasta este", ha confesado antes de lanzar una petición al público. "Sentimos que hay alguien a la que el mundo le debe un aplauso grande. ¿Cuándo es? Ahora. ¿Dónde es? Gran Canaria. ¿Y quién? Eres tú", ha dicho mirando a Amaia Montero.

En ese momento, la vocalista se ha fundido en un bonito abrazo con cada uno de sus cuatro compañeros de La Oreja de Van Gogh, los mismos con los que fundó el grupo en 1996. Así, la banda ha demostrado una vez más su buena sintonía personal.

"No me esperaba esto para nada", ha dicho Amaia Montero. "Eso es lo que tiene el amor verdadero, que sorprende. Aunque no me sorprenden todos los días, porque todos los días me cuidan, me ayudan... Son unos compañeros increíbles. Mis compañeros son mis amigos, son mis hermanos. Pero no, no me esperaba esto. Me he encontrado aquí a Xabi, que me ha quitado el micro, y he dicho: '¿Qué está pasando?'. Pues ese beso sí, lo necesitaba, así que muchísimas gracias", ha añadido.

Antes de llegar a Latinoamérica de gira en marzo de 2027, La Oreja de Van Gogh aún tiene conciertos pendientes en España. Hasta cerrar la gira el 30 de diciembre en Madrid, la banda actuará en Barcelona, Pamplona, Barakaldo y la capital.