El duro relato de Pope, el conductor en el accidente de Supersubmarina

La historia de Supersubmarina es la historia de cuatro amigos que vieron su carrera truncada por un fatal accidente.

José Chino, Juanca, Pope y Jaime volvían a Baeza, su pueblo natal, después de tocar en Cullera cuando la furgoneta en la que viajaban chocó con un camión en la carretera N-322. Aunque durante el viaje se fueron turnando de conductor, era Pope el que estaba al volante en el momento de la colisión que cambió su vida para siempre. Han pasado ya ocho años desde aquel 14 de agosto de 2016, pero la culpa sigue golpeándole en el pecho.

Así se lo contaba a Fer a lo Gonzo este domingo en Salvados, que dedicó un programa especial a la historia de vida y superación de Supersubmarina. Él sufrió lesiones en el fémur y las costillas.

"Cada día que pasa voy más aliviado y tengo menos peso, pero ha sido muy duro tener esa carga emocional, esa responsabilidad. Sobre todo, ver cómo la gente pregunta continuamente por nosotros. Por nuestra vuelta. Por cómo estarán", decía, todavía conmocionado por el accidente. Aunque lo intentó, él no ha vuelto a ponerse en primera línea musical y ahora es fotógrafo profesional. "Es que el que conducía el coche era yo. Es un peso difícil de llevar. Tienes un accidente. Eres el que conduce... y cortas la trayectoria del grupo".

Su entorno le mantuvo protegido para que la culpa no le causase estragos, sobre todo en los primeros meses tras el accidente. "Estaba tocado. Él no te decía nada, pero lo veías que estaba muy afectado. No le contábamos la verdad de su amigo, no queríamos hacerle más daño, no queríamos echarle más carga de lo que tenía", asegura su familia sobre la gravedad de los daños de José Chino, que a día de hoy sufre anosognosia.