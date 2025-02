Quién es Francisco Cacho: su edad, su profesión como meteorólogo y su faceta como modelo

Quizás su nombre no te suene, pero su rostro se ha convertido en un imprescindible de La Sexta. Francisco Cacho Morgado es un experto meteorólogo que ofrece las previsiones de el tiempo en Atresmedia.

El experto no solo predice lluvias y anticiclones, sino que lo hace con un carisma que ha conquistado a la audiencia, sobre todo, de La Sexta.

Es licenciado en física, y divulga sobre meteorología en espacios como Al Rojo Vivo, Más vale Tarde, Zapeando... También ja participado en programas como La Roca, la Clave y La Sexta Noche.

Nacido en Zamora en 1985, a sus 40 años el meteorólogo se ha hecho un hueco en la pantalla para divulgar sobre la climatología, pero esta profesión no siempre había entrado entre sus planes.

Sus inicios como futbolista

El hombre del tiempo tenía otra gran pasión de más joven: el fútbol. Durante un tiempo jugó como defensa en equipos semiprofesionales. Sin embargo, decidió estudiar algo totalmente distinto.

Cacho se licenció en Física por la Universidad de Salamanca y cursó un Máster en Meteorología en la Universidad Complutense de Madrid.

En su camino se cruzó la televisión, donde ejerce como físico a través de dar la meteorología. De hecho, desde octubre de 2021, Francisco es el encargado de informarnos sobre el tiempo en La Sexta. Y lo podemos ver por programas de toda Atresmedia.

Sin embargo, lo que muchos no saben de Francisco Cacho es que también ha sido modelo, una faceta por la que ha desfilado para reconocidos diseñadores.

Su vida fuera de la televisión

A pesar de su exposición en los medios, Francisco Cacho mantiene un perfil discreto respecto a su vida privada. Y en una entrevista con Hola, confesó algunas de sus aficiones

"Soy amante de Madrid, del buen comer. Me gusta mucho salir a cenar y descubrir sitios nuevos. Además, soy un gran aficionado al cine y me encantan los podcasts, viajar y el campo. Mi plan perfecto es ir a la finca de mi familia a montar a caballo. Ahora, lo hago poco porque estoy lejos, pero me encanta", expresó el presentador.

Todo esto hace de Francisco Cacho uno de los presentadores del tiempo más queridos.