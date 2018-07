Festival de les Arts 2015

LUGAR: Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia)

FECHAS: 5 y 6 de junio

ARTISTAS RELEVANTES:

Anni B Sweet, Bigott, Delacruz, Delorean, Dorian, Everything Everything, Hinds, Is Tropical, Izal, Jero Romero, Joan Miquel Oliver, León Benavente, Lori Meyers, Mishima, Nueva Vulcano, Núria Graham, Second, Supersubmarina, The Sounds, The Wave Pictures, The Wombats, Triángulo del Amor Bizarro

PRECIO: Abono: 26€ / Abono+PRO: 39€ / Abono VIP: 50€ / Abono VIP+PRO: 70€

MÁS INFORMACIÓN:

festivaldelesarts.com

@lesartsfest

CÓMO LLEGAR