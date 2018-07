Hooverphonic publica nuevo álbum, The Night Before, y gira por España con Europa FM Hooverphonic publica nuevo álbum, The Night Before, y gira por España con Europa FM europafm.com | | Actualizado el 17/07/2018 a las 23:37 horas

Hooverphonic presenta The Night Before en Barcelona y Madrid / europafm

Han pasado cuatro años desde que el exquisito trío belga, banda de referencia de la música europea, publicó su último disco y ahora regresa con una nueva cantante (Noémie Wolfs) que se une a Alex Callier y Raymond Geerts, fundadores del grupo en 1995. Hooverphonic presentará The Night Before en concierto el 14 de junio en Barcelona (Sala Apolo) y el 15 en Madrid (Joy Eslava) con las entradas ya a la venta en TickerMaster. The Night Before también es el título de la magnífica canción elegida como primer single del álbum. La impactante orquestación y la elegancia del single nos recuerda los mejores temas de Burt Bacharach, Ennio Morricone y John Barry, aunque al mismo tiempo la canción suena con el más puro estilo Hooverphonic.



Hooverphonic apareció en Bélgica en 1996 con su álbum A New Stereophonic Sound Spectacular. De improviso, el single 2 Wicky fue seleccionado por el director Bernardo Bertolucci para formar parte de su película Belleza robada. Aquel acontecimiento supuso el inicio de lo que se convertiría en un enorme éxito a nivel internacional y en 2006, el grupo celebró su décimo aniversario con una recopilación de grandes éxitos titulada Singles 96-06 mientras las ventas de sus CD ya superaban el millón de ejemplares. Un año después del lanzamiento de su séptimo álbum, The President of the LSD Golf Club (2007), Geike Arnaert, la anterior cantante del grupo, decidió abandonar la banda para centrarse en su carrera en solitario. Alex Callier y Raymond Geerts, los genios creativos del grupo, empezaron a buscar una nueva cantante. De más de 30 candidatos, sólo una reunía todos los requerimientos que buscaba el grupo. Era Noémie Wolfs.



Una vez tomada la decisión, el grupo empezó a grabar su nuevo disco con un objetivo muy sencillo: regresar al sonido que caracterizó a Hooverphonic en la primera etapa de su carrera. Desde luego, material no les faltaba, y además tenían varias canciones antiguas que nunca llegaron a terminar de forma satisfactoria para el grupo. Ahora, con la nueva cantante, las pusieron al día y las mezclaron rápidamente (se trataba de los temas Anger Never Dies y Danger Zone). Además, el álbum también incluye muchas canciones nuevas. Algunas surgieron cuando Callier y Geerts tocaron juntos (entre ellas The Night Before, el tema que da título al disco y su primer single, How Can You Sleep y One, Two, Three). Otros temas surgieron después de participar en una reunión de compositores musicales que tuvo lugar en Noruega (Heartbroken, George's Cafe y Norwegian Stars). En cambio, Identical Twin fue el resultado de otra fructífera colaboración, esta vez entre Callier y Cathy Denis, que ya había participado anteriormente en otros éxitos del grupo.