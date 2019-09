I KISS A FAN AND I LIKE IT

Katy Perry besa a un fan en el Festival Rock In Rio 2011

Sabemos que a Katy Perry le gustan las excentricidades. Pues bien, esta vez ha subido a un fan al escenario en mitad de una de sus actuaciones en el festival Rock In Rio y se ha besado con él a la vista de todos los asistentes.

europafm.com | Madrid | 27/09/2011