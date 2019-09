El dúo musical Najwajean ha presentado, con hambre de escenario, los temas de su último disco Till'it breaks, diez años después de su anterior No blood, mientras que Fangoria se ha alzado con el título de los más aclamados en la última jornada del T-shirt festival de Valencia. Aunque Najwajean ha repasado las canciones de su último álbum, Illness, el sencillo Crime, For me tonight, o Frontier, ha abierto y clausurado su actuación con sendas referencias a su anterior trabajo al interpretar su tema más conocido Dead for you, que sirvió de cabecera al programa de televisión Versión Española, y una versión por momentos cabaretera de Like those roses.

La actriz y cantante Najwa Nimri; melena rubia, vaqueros, camiseta y sensualidad; ha satisfecho con su directo a un público que enloquecía con cada uno de sus movimientos.

Tras la incursión en la electrónica del primer disco, el dúo ha sacado en Till'it breaks su cara más rockera, un sonido que alcanza el grado grunge sobre el escenario. Después le ha tocado el turno a otro dúo nacional, Fangoria, formado por la cantante Alaska y el músico Nacho Canut, eso sí, tras pagar el peaje de las Nancys Rubias, la banda liderada por los movimientos de cadera del marido de Alaska y representante de Fangoria, Mario Vaquerizo.

La aparición de Fangoria, anunciada con la izada de una lámpara de araña, ha sido el acontecimiento más esperado por un público ávido de diva y de espectáculo. Nuestra particular "ambición naranja" ataviada con altos tacones, fuseaus de rejilla y vestido negro, se ha mostrado encantada de tocar en Valencia mientras enlazaba los temas de más éxito de sus últimos discos.

Así sonaron Tenemos que hablar de las plantas carnívoras de El extraño viaje revisitado, Electricistas de Una temporada en el infierno o Miro la vida pasar, incluido en Arquitectura Efímera que ha significado el definitivo vuelco de un público que esperaba la actuación del grupo con los brazos abiertos.

Tan sólo un día después del paso por Valencia del show, más mediático-escénico que musical, del huracán Madonna, la primera edición del "T-shirt festival" ha ofrecido un cartel de pop-rock alternativo y sesiones electrónicas en las que ha destacado la calidad del directo.

Una pena que la afluencia de público haya estado muy por debajo de la esperada y tan sólo la actuación del grupo Fangoria haya sido capaz de congregar a un notable número de personas.