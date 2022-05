La actuación de Chanel en Eurovisión consigue un millón de visualizaciones en menos de 24 horas

Europa está pendiente del Chanelazo y la expectación está por las nubes. Este sábado Chanel pondrá a bailar a Europa con su Slo Mo, pero lo cierto es que su actuación ha colapsado Youtube.

En menos de 24 horas, el vídeo de su performance sobre el escenario de Turín durante su último ensayo ha conseguido un millón de visualizaciones. Una escandalosa cifra que posiciona a la cantante como una de las grandes apuestas del público, al que ha conquistado con una pulida coreografía y una calidad vocal increíble.

Al no participar España en las dos semifinales por pertenecer al Big Five -el grupo de países que tiene puesto asegurado-, la organización ha subido a su canal de Youtube el vídeo completo de su actuación para que Chanel no esté en desventaja con el resto de delegaciones. Es el más visto de todos los países participantes. Se viene Chanelazo.

Así será la actuación de Chanel con Slo Mo