Cuándo sale Chanel: el orden de actuación en la final de Eurovisión 2022

Llegó la final de Eurovisión 2022 y llegó también la gran oportunidad de Chanel. La representante española compite este sábado 14 de mayo por convertirse en la sucesora de Måneskin, el grupo italiano que ganó la edición de 2021, en el certamen europeo.

La artista sube al escenario del Pala Alpitour de Turín en la primera parte de la gala. Exactamente actúa en 10º lugar, justo por detrás de Italia y por delante de Países Bajos.

SloMo, la canción compuesta por el cantautor de Vitoria Leroy Sánchez, suena en una ceremonia que abre la República Checa y se encarga de cerrar Estonia.

Te contamos cuál es el orden de actuación de la gala y a qué hora aproximada sale Chanel.

Primera parte de la final de Eurovisión

1. República Checa: We Are Domi – Lights Off

2. Rumanía: WRS – Llámame

3. Portugal: MARO – Saudade, Saudade

4. Finlandia: The Rasmus – Jezebel

5. Suiza: Marius Bear – Boys Do Cry

6. Francia: Alvan & Ahez – Fulenn

7. Noruega: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

8. Armenia: Rosa Linn – Snap

9. Italia: Mahmood & Blanco – Brividi

10. España: Chanel – SloMo

11. Países Bajos: S10 – De Diepte

12. Ucrania: Kalush Orchestra – Stefania

13. Alemania: Malik Harris – Rockstars

Segunda parte de la final de Eurovisión

14. Lituania: Monika Liu – Sentimentai

15. Azerbaiyán: Nadir Rustamli – Fade To Black

16. Bélgica: Jérémie Makiese – Miss You

17. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

18. Islandia: Systur – Með Hækkandi Sól

19. Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

20. Suecia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

21.Australia: Sheldon Riley – Not The Same

22. Reino Unido: Sam Ryder – SPACE MAN

23. Polonia: Ochman – River

24. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

25. Estonia: Stefan – Hope

¿A qué hora sale Chanel?

La representante de España en Eurovisión sale a cantar en 10º lugar, una posición que ha recibido con ilusión y optimismo por lo que eso puede significar. 10 es 1+0 y 1+0 es igual a 1. ¡Primera posición!

Esta posición, y teniendo en cuenta que la final arranca a las 21:00 horas, sitúa la actuación de Chanel entorno a las 22:00 horas. La representante española lo tendrá que dar todo en horario de máxima audiencia.