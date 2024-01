Adele asegura que volverá a salir de gira cuando lance su próximo álbum

Adele lleva más de dos años cantando cada fin de semana en Weekends with Adele, la residencia de la cantante británica en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, que nadie se quiere perder. Y es que escuchar a Adele en directo debe ser lo más parecido a oír cantar a un ángel.

Pero para sus fans de otras partes del mundo es muy complicado poder hacer frente a lo que supondría viajar al estado de Nevada para escuchar a la intérprete de One and Only en directo, por eso esperan ansiosos a que termine su residencia y decida volver a los escenarios tradicionales.

Durante su último show, la cantante ha hecho unas declaraciones que podrían ser un atisbo de esperanza para ver a Adele en concierto: ha asegurado que cuando lance su próximo álbum hará una gira de presentación ¿El problema? Que no sabe cuándo llegará ese momento.

"Simplemente, no creo que vaya a escribir un álbum hasta dentro de bastante tiempo... Pero la próxima vez que lo haga, iré a donde sea que vivas", ha asegurado, y ya sabemos que ella es una mujer de ideas muy claras.

Los fans de la artista han empezado a bromear en los comentarios del vídeo, señalando que tardará una media de 10 a 15 años en lanzar su nuevo álbum; y es que la británica no es muy constante en cuanto a publicar discos.

Adele sacó su primer álbum en 2008, tres años después presentó el segundo, en 2011. Su tercer disco llegó cuatro años después, en 2015, y el cuarto fue el que más se demoró: lo publicó en 2021, seis años después.

Asimismo, en 16 años de carrera, solo ha salido de gira en tres ocasiones, pero ha cantado en directo en numerosas ocasiones entre conciertos únicos y su famosa residencia en Las Vegas.

¡Sea cuando sea su regreso a los escenarios, esperamos que pase por España!