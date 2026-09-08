Aitana comenta su vídeo viral confundiendo el cepillo de pelo con un micrófono durante su concierto en Barcelona
Aitana ha reaccionado a su último vídeo viral. La cantante ha compartido en redes el divertido momento que vivió en su último concierto en Barcelona al tratar de hablarle a un cepillo de pelo en lugar de al micro. "¿Por qué me pasa esto? Os juro que es como inconsciente", dice el comentario de su perfil de X.
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El vídeo de Aitana confundiendo un cepillo de pelo con un micrófono en Barcelona no para de circular en redes.
Más de 280.000 personas han visto a la cantante de Superestrella interrumpir el concierto del lunes 7 de septiembre para cepillarse la melena y, a continuación, tratar de retomarlo hablando al cepillo en lugar de al micrófono.
Le pasó en el penúltimo show de CUARTO AZUL WORLD TOUR en el Palau Sant Jordi y no fue la primera vez. Dos días antes, en el concierto del sábado, la cantante se hizo el mismo lío en ese mismo momento del concierto provocando la risa divertida de sus seguidores.
"El inconsciente", "Icónica", "Te amo", "Ya solo te falta peinarte con el micrófono"... son algunos de los comentarios que acompañan a este vídeo viral que ha compartido en redes la propia Aitana.
La intérprete de Conexión psíquica ha publicado el vídeo en su perfil de X junto a un divertido comentario en el que trata de explicar (de explicarse lo ocurrido). "¿Chicos una cosa por qué me pasa esto?", pregunta. "Os juro que es como inconsciente, DOS VECES ME HA PASADO. Supongo que es de cantar toda la vida con el cepillo en casa".