Aitana confiesa que quiere casarse y tener hijos: "Plex es el mejor, estoy muy enamorada"

Aitana está de gira por Latinoamérica con Cuarto Azul World Tour y está aprovechando su estancia allí para hacer promoción. Este miércoles 21 de octubre, la artista ha acudido al programa argentino Nadie dice nada para hablar de sus conciertos y su música, pero también sobre su relación sentimental con Plex.

Un año después de empezar su historia de amor, Aitana ha confesado que está "muy enamorada" y que Dani —nombre real del youtuber— le da mucha seguridad: "Antes era un poco celosa, pero con Dani no lo soy porque me da mucha tranquilidad. Es el mejor del mundo entero", ha comentado.

La catalana ha dicho que la última vez que fue a Argentina "estaba sin novio y supertriste": "Pero ahora ya no, ya me caso y todo", ha dicho, desatando la locura entre los entrevistadores. Para aclarar sus palabras, Aitana ha matizado que no está comprometida: "O sea, no me caso literal, digo que ojalá sea ya para toda la vida; a eso me quería referir. No me caso ni nadie me ha pedido matrimonio. Pero sí, me haría mucha ilusión casarme, tener hijos y todo. Soy la típica persona para eso", ha desvelado.

Así se conocieron Aitana y Plex

Durante la entrevista, Aitana ha explicado que su primera cita con Plex fue en Japón, coincidiendo con el vídeo que publicó el streamer con la cantante en la ciudad en marzo de 2025.

Antes, la cantante ya le había fichado durante la premiere de su serie documental: "Le escribí para que viniera. Cuando le vi, fue como una cosa... Tan alto, tan todo... Le saludé y le dije: 'Eres muy alto'. Hablamos muy poco, pero se me quedó en la cabeza. Le dije: 'Oye, vamos a ir todos de fiesta después de la premiere, ¿te quieres venir? Y me dijo: 'No, no puedo, mañana me voy'. No me puedo creer que me guste un chico y se vaya a dar la vuelta al mundo tres meses".

"Yo soy una persona que, si me gusta alguien, voy directa. De fiesta, le escribí a las tres de la mañana, con dos copas de más, y le dije: 'Oye, me ha gustado mucho conocerte; te paso mi teléfono para lo que sea'", ha contado.