Aitana revela la primera versión de la letra de 'Superestrella' y aclara que no está dedicada a Plex
¿Te suenan los versos "Viene directo a mí / Me pregunta que qué hago por aquí"? Pertenecen a la primera versión que escribió Aitana de Superestrella, la cual posteriormente sufrió cambios en el estudio. Así lo ha relatado la propia artista durante una entrevista, donde también ha desvelado que el tema no está inspirado en su historia de amor con Plex.
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Durante su gira latinoamericana, Aitana está concediendo entrevistas. Una de ellas ha tenido lugar en el programa argentino Nadie dice nada, donde la catalana ha desvelado el origen de su éxito más reciente: Superestrella. La canción, que forma parte del disco Cuarto azul (2025) y se convirtió en un fenómeno tras el Mundial de fútbol, surgió en un bloc de notas de la artista el 10 de diciembre de 2024.
Aitana ha confesado que, cuando tiene una idea para un tema, escribe una letra provisional en su móvil con versos que no riman entre sí. Cuenta una historia y luego le da forma en el estudio. "La escribí sin música. Me imaginé la situación. Gale en un momento me dijo: 'Eso son problemas de superestrella'. Empecé a escribir", cuenta.
En ese momento de la entrevista, Aitana ha leído las notas originales que escribió ese día, desvelando versos que no aparecen en el resultado final: "Me voy a bailar con mis amigas / Hoy puede ser una buena noche / Pero no para de mirarme / Qué querrá ese chico / Por qué ha llamado tanto mi atención / Ay, yo solo quería una noche tranquila".
Además, Aitana escribió un posible estribillo que coincide exactamente con la versión final: "Él me dice que quiere divertirse / Yo le digo que los rumores vuelan / Él me dice que no le importa estar con una superestrella". "Tampoco es Federico García Lorca", ha bromeado la artista ante los halagos del entrevistador.
La primera versión de la letra de 'Superestrella'
Me ve entrando en la disco y se me queda mirando
Oh, mierda, creo que me ha conocido
Me voy a bailar con mis amigas
Hoy puede ser una buena noche
Pero no para de mirarme
Qué querrá ese chico
Por qué ha llamado tanto mi atención
Ay, yo solo quería una noche tranquila
Pero creo que él va a ser mi siguiente error
Viene directo a mí
Me pregunta que qué hago por aquí
Él me dice que quiere divertirse
Yo le digo que los rumores vuelan
Él me dice que no le importa estar con una superestrella
'Superestrella' no habla de Plex
En esa misma entrevista, Aitana ha desmentido que escribiera Superestrella pensando en Plex. "Todo el mundo se piensa que Superestrella es para Dani, pero no le había conocido. No era para nadie esa canción. De hecho, sus amigos luego me preguntaron; me acuerdo de que Archie en su momento me dijo: '¿Tú la escribiste para Dani, no?'. Y yo: 'Si es que no le conocía en ese momento'. Pero bueno, ya es para él", ha contado.