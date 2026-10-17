Aitana empieza en Bogotá su gira latinoamericana a pesar de tener fiebre y dolor de estómago

Aitana ha inaugurado este viernes 16 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá el tramo latinoamericano de su gira Cuarto Azul World Tour con un concierto en el que ha reconocido que actuaba con fiebre y dolor de estómago.

"Desde que he salido estoy con fiebre y mucho dolor de estómago, entonces lo siento si en algún momento habéis notado que no lo estoy dando todo", ha dicho la artista durante una actuación que ha reunido a sus seguidores colombianos y a fans llegados de otros países de la región.

La cantante ha explicado que llevaba desde mayo de gira por España, donde ha ofrecido alrededor de 25 conciertos, y que habían pasado tres semanas desde su más reciente actuación. "Sois los primeros de Latinoamérica", ha celebrado ante el público bogotano, al que ha agradecido la acogida y la presencia de seguidores llegados de países como Uruguay, Costa Rica y Venezuela.

Aitana, quien ha regresado a Colombia tres años después de su anterior presentación, ha contado que llegó al país el miércoles y que aprovechó para visitar el cerro de Monserrate, una experiencia que ha calificado de "increíble". "Colombia es un país maravilloso", ha afirmado la artista, que también ha mencionado las arepas y el ajiaco entre sus impresiones de la gastronomía local.

De la intimidad al baile

La cantante ha aparecido en el escenario con unas botas rosas hasta la rodilla y un enterizo rosa de tul con brillantes, mientras buena parte del público ha acudido vestido de azul y blanco, en referencia al universo visual de su más reciente trabajo.

El espectáculo ha arrancado con 6 de febrero y Segundo intento, con Aitana incorporada a una cama que forma parte de la escenografía de una habitación, el espacio que articula el concepto del álbum.

La puesta en escena, acompañada de grandes pantallas y juegos de luces, ha alternado los momentos más íntimos con los bloques de baile, en un recorrido que combina las canciones de Cuarto Azul con éxitos de etapas anteriores de su carrera. Temas como Los Ángeles, Mon Amour y Gran Vía han dado paso a una faceta más electrónica y coreográfica.

La actuación ha durado alrededor de una hora y media y ha dejado fuera 24 rosas y Las Babys, dos canciones que el público ha echado de menos. Esta última suele incluir uno de los momentos más participativos de sus conciertos, cuando la cantante invita a amigos, familiares y niños a bailar con ella sobre el escenario.

Tras su paso por Bogotá, Aitana continuará la gira el 19 de octubre en Santiago de Chile y los días 21, 22 y 23 en Buenos Aires. Después viajará a México, con actuaciones previstas en Monterrey, Guadalajara y Querétaro, antes de continuar por otras ciudades mexicanas y Estados Unidos, donde tiene previstas paradas en Nueva York y Miami.