Aitana deja caer que el color de su nuevo álbum es el rosa: "Mucha gente ya sabe por dónde va"

Aitana cada vez está más cerca de iniciar una nueva etapa. Mientras este 16 de octubre comienza la ruta internacional de su gira Cuarto Azul World Tour, la artista ya está dando pistas sobre su nuevo álbum de estudio, que será el quinto de su carrera.

Recientemente, Aitana desveló para Billboard Argentina que está inmersa en pleno proceso creativo. "Llevo un año y medio trabajando en el nuevo disco", explicó, añadiendo que cuenta con "muchísimas maquetas, quizá 30 o 40". Sin embargo, aún le queda mucho trabajo por delante hasta conseguir el producto final: "Todavía no [tengo] tantas canciones seleccionadas porque siento que necesito hacer muchas más. Es parte del proceso", indicó.

Después de esas declaraciones, ahora la catalana ha dado nuevos detalles. En un vídeo publicado por Vogue Spain, Aitana ha desvelado que "está muy avanzada la temática" del disco y que, al igual que Cuarto azul (2025), tiene un color asignado: "Tiene también un color, y creo que mucha gente ya sabe por dónde va ese color", ha confesado.

Lo más probable es que la cantante se refiera al rosa, pues los fans llevan tiempo teorizando sobre la presencia de este color en el nuevo proyecto de Aitana.

Las especulaciones surgieron tras los conciertos de la artista en Barcelona a principios de septiembre, cuando apareció con un conjunto completamente rosa y un micrófono a juego. Esto podría ser un detalle insignificante, pero lo cierto es que este vestuario supuso una gran novedad respecto a los anteriores shows, donde el azul o los tonos neutros fueron protagonistas.

Aitana vuelve a contar con Gale en la composición

Aitana confirmó un detalle fundamental de su próximo proyecto el viernes 11 de septiembre, durante su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid. La artista confesó que está creando nueva música junto a Gale, una artista, compositora y productora puertorriqueña de 33 años.

Aitana se refirió a Gale como una de sus mejores amigas, y lo cierto es que su relación es cada vez más cercana. La joven ha actuado como telonera en los dos primeros conciertos de Aitana en Madrid con esta gira, demostrando una perfecta sintonía personal y profesional.

A esto hay que sumarle que las dos artistas ya trabajaron juntas para nueve canciones del cuarto disco de Aitana: Duele un montón despedirme de ti, Segundo intento, ¿Para qué volver?, Cuarto azul, Desde que ya no hablamos, EX EX EX, La chica perfecta y los éxitos Conexión psíquica y Superestrella. Además, Gale también participó en la composición de Quieres, la colaboración de Aitana, Emilia y Ptazeta de 2022.

Sobre la composición también habló Aitana en Billboard Argentina, donde confesó su facilidad para la escritura. "Yo siempre he escrito. En algunos álbumes, como 11 razones, no lo hice tanto, pero en Alpha y, sobre todo, en Cuarto azul, todas las canciones están escritas para alguien. Nacen de un sentimiento muy profundo, de algo que tengo ahí dentro, en el pecho, en el corazón, y por eso muchas veces me salen muy rápido", ha recordado.

Para ella, "resulta muy fácil escribir desde la tristeza y desde el dolor, pero no tanto desde la ironía o desde el amor". Una circunstancia que hizo que reconsiderase el rumbo que estaba tomando Cuarto azul: "Superestrella y Conexión psíquica fueron de las últimas canciones que hice porque sentía que el disco estaba quedando demasiado triste. Entonces pensé: 'Vale, voy a darle una vuelta a esto, voy a llevarlo hacia la luz, voy a encontrar otro punto'. Porque mi lugar seguro no puede ser solamente hablar de tristeza; también tiene que poder hablar de muchas otras cosas".