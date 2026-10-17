Martin Garrix hace sonar su colaboración con Aitana en Ciudad de México: así es la letra

Este viernes 16 de octubre, el DJ neerlandés Martin Garrix ha actuado en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, donde ha hecho sonar su colaboración inédita con Aitana. Se trata de un tema sin título que aún no tiene fecha de estreno, aunque ya sabemos cómo suena y qué dice la letra.

La canción, que podría titularse Not Giving Up On Us, narra la historia de un amor hecho "pedazos". La segunda estrofa hace una mención explícita al último disco de Aitana, Cuarto azul (2025): "En este cuarto azul quiero apagar la luz / Tengo miedo de perderte y de perderme".

"Recogiendo los pedazos de lo que quedó / Imaginándote besándome en mi habitación / Porque sin ti a mi lado no puedo dormir / Y me pregunto", canta Aitana en español antes del estribillo en inglés: "Would you hide away? / Are you seeing someone? / See, my heart it breaks / But I'm not giving up on us, giving up on us".

El espectáculo de Martin Garrix ha coincidido en fecha con el primer concierto de Aitana en Latinoamérica con la gira Cuarto Azul World Tour, el cual ha tenido lugar en Bogotá (Colombia).

Letra de la colaboración de Martin Garrix y Aitana

Do you hide away?

Are you seeing someone?

See, my heart it breaks

But I'm not giving up on us, giving up on us

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Hoy no quiero salir, me quedaré aquí

No estoy lista todavía de pasar sin ti mis días

En este cuarto azul quiero apagar la luz

Tengo miedo de perderte y de perderme

-

Recogiendo los pedazos de lo que quedó

Imaginándote besándome en mi habitación

Porque sin ti a mi lado no puedo dormir

Y me pregunto

-

Would you hide away?

Are you seeing someone?

See, my heart it breaks

But I'm not giving up on us, giving up on us

-

Find my way, just to be around you

Even find one day

Cause I'm not giving up on us, giving up on us

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Fuente: Genius