Aitana, sobre las mujeres en la música: "Considero que se debe visibilizar a más mujeres dentro de festivales y en prensa"

Aitanaestá en la recta final para el lanzamiento de Alpha, su tercer álbum de estudio.

La artista no para de viajar para promocionar su álbum, sobre todo en Latinoamérica, y ha hablado con la revista Highxtar sobre qué le depara esta nueva etapa musical; y es que este próximo lanzamiento con un nuevo sonido y estética, puede lanzar su carrera como la espuma en el marco internacional.

Pero además de su faceta puramente musical, el medio ha querido saber a qué nivel ve Aitana a sus compañeras de profesión y a sí misma en la indusria musical, y esto ha llevado al medio a hacerle la siguiente pregunta a la catalana: "¿En qué posición dirías que se encuentra la mujer dentro de la escena musical?".

La artista no ha dudado en mojarse sobre este tema tan polémico hoy día y sobre el que muchas artistas como Rosalía oLola Índigo se han pronuniado.

"Considero que se debe visibilizar a más mujeres dentro de festivales y en prensa"

"Cuando ves un top 50 de Spotify de diferentes países el 80% son hombres. Eso es una realidad. Y no significa que haya más hombres talentosos que mujeres. Aún así, las mujeres no dejan de escalar estas listas y cada vez están más arriba. Karol G está haciendo una gira que muchos hombres no han llegado a conseguir. Esto me enorgullece como mujer al igual que me pasa con Rosalía. A nivel conceptual, escenografía, lyrics… ningún hombre se le acerca. Aún así, considero que se debe visibilizar a más mujeres dentro de festivales y en prensa".

La intérprete de En el coche ha querido lanzar un mensaje a favor de las artista femeninas que, generalmente, reciben menos apoyo y visibilidad que los artistas masculinos.

No es un secreto que los hombres cantantes [y productores] son siempre los que ocupan los mejores puestos en las listas musicales, además de contar con elevadas cifras de reproducciones, porque usualmente reciben más apoyo que las mujeres, algo que parece que está empezando a cambiar y por el que muchas artistas están luchando con uñas y dientes.

Algunos de los ejemplos más reseñables son Taylor Swift, que prácticamente sustenta por sí sola la industria del entreteniento y está llevando a cabo la mayor gira de la historia, Karol G, que acaba de llena un estadio en Dallas con casi 70.000 personas en un país de habla no hispana, o Rosalía, que ha traspasado todo tipo de fronteras, musicales y culturales con su música y sus influencias flamencas.

Sin lugar a dudas Aitana es una de esas artistas que también baten récords en la música, y se espera que la intérprete consiga el número 1 con el lanzamiento de Alpha el 22 de septiembre.