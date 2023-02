Alfred García, aspirante del Benidorm Fest: depresión y ansiedad, su reconciliación con Amaia y su paso por Eurovisión en 2018

Alfred García no es un rostro desconocido para el público. Después de haber estudiado Comunicación Audiovisual, jazz y música moderna, el cantante se dio a conocer en 2017 gracias a la resurrección de Operación Triunfo 20 años después de su estreno en RTVE.

La edición reventó los audímetros españoles y el barcelonés quedó en cuarta posición en la clasificación final.

Su historia de amor con Amaia Romero dentro de la Academia y la complicidad que desprendieron sobre el escenario cantando Tu Canción les llevaron a resultar elegidos por el público como representantes de España en Eurovisión 2018.

Desde entonces ha publicado tres discos de estudio: Beginning, 1016 y 1997. En 2019 editó Otra Luz, un conjunto de poemas y fotografías en el que el cantante muestra su lado más íntimo.

Ahora se postula como candidato al Benidorm Fest casi cinco años después de su paso por el Festival de la canción. Desde que tú estás, una canción que compuso "con y por amor", es su propuesta.

Su paso por Eurovisión con 'Tu Canción' en 2018

Aunque España entera vivió con ellos una historia de amor adolescente, Amaia y Alfred no consiguieron enamorar a Europa en 2018, cuando fueron los elegidos para viajar a Lisboa y representar a España en esa edición de Eurovisión.

Su actuación quedó en el puesto 23º, un puesto realmente bajo para el tema compuesto por Raúl Gómez y Sylvia Santoro.

Su ruptura y reconciliación con Amaia Romero

Poco después de su paso por Eurovisión, Amaia y Alfred dieron por finalizada su relación.

Tal era la presión mediática a la que estaban sometidos que incluso los paparazzi captaron una discusión en plena calle en la que el cantante lloraba desconsoladamente mientras la de Pamplona intentaba consolarlo. Las imágenes de la ruptura las publicó la revista Lecturas.

Esta fue la última vez que se les vio juntos, en noviembre de 2018, un año después de conocerse en el programa. La magia que había nacido dentro de los muros de la academia y que había traspasado la pantalla gracias a actuaciones a dúo como City Of Stars se había evaporado.

No ha sido hasta finales de 2022 cuando Alfred García ha asegurado que a día de hoy mantiene una buena relación con la que un día fue su pareja.

En la premiere de La Última, la serie de Aitana y Miguel Bernardeau, el cantante explicó a Socialité que todos sus compañeros le habían mostrado su entusiasmo por su candidatura al Benidorm Fest con el tema Desde que tú estás.

"Amaia es mi amiga, evidentemente, como todos los demás compañeros", dijo confirmando así la reconciliación amistosa de la pareja que había eclipsado al público cuatro años antes.

Alfred García en la premiere de 'La Última' // Gtresonline

Alfred García conocía la ansiedad antes de Operación Triunfo

Fue en una charla con Ana Pastor para el programa Mañana Puedes Ser Tú donde el artista habló por primera vez sin tapujos de cómo y cuándo comenzaron sus problemas de salud mental.

"A mí la depresión y la ansiedad me dieron un año antes de presentarme a las largas colas de Operación Triunfo. Fue a raíz de un cúmulo de cosas, nunca es una sola cosa. Estaba estudiando dos carreras y no lo tenía muy fácil, como la mayoría de los adolescentes, supongo", recuerdó Alfred García.

Aunque llegó a la Academia más famosa de la televisión habiendo vivido episodios de ansiedad y ataques de pánico, ser conocedor de lo que eran estos trastornos y haber aprendido a gestionarlos le ha valido para sobrellevar la presión mediática. A su salida del concurso se había convertido en una celebridad, sin contar su paso por Eurovisión en 2018.

"La percepción de la vista y el oído los tenía alterados"

Taquicardias, sudores, mareos, vista nublada... La ansiedad puede presentarse con multitud de síntomas físicos. Los que más preocupaban al cantante eran los que tenían que ver con sus sentidos, ya que esta desorientación angustiaba mucho al músico.

"Fue un cúmulo de cosas que acabó derivando en un ataque de pánico, que derivó con ansiedad y con una depresión. Lo que pasaba es que la percepción de la vista y el oído los tenía alterados. Yo siempre me hice muchas preguntas sobre lo que estaba pasando, y me lo supieron explicar bien en su momento. Acudí a un neurólogo y un psicólogo que me dijeron lo que me ocurría y cómo podía salir de ahí y prevenirlo para que no me volviera a pasar. Es algo que me ha servido mucho, porque al año siguiente estaba en prime time en la televisión y la verdad es que son dos cosas que parecen incompatibles pero que no lo son si sabemos tomar las medidas necesarias", explicó.