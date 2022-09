De Amaral a Bon Jovi: ocho covers imprescindibles de David Bowie (y un bonus track)

Te interesa Todas las veces que Harry Styles inspiró sus looks en David Bowie

Este viernes 16 de septiembre llega a los cines Moonage Daydream, una obra que muchos expertos han catalogado como "el documental definitivo" sobre la vida de David Bowie. La cinta, que está dirigida por Brett Morgen, cuenta con la voz del propio David Bowie para su narración, ya que este es el único proyecto audiovisual que cuenta con la aprobación de los herederos del artista.

El film no solo repasa los aspectos creativos de Bowie, también su faceta más espiritual. Sus creadores lo han descrito como una "odisea audiovisual" que además contiene material musical inédito: se han incluido 48 canciones mezcladas con las pistas originales.

Moonage Daydream incluye no solo una grandísima cantidad de archivos personales, a los que el director ha tenido acceso "sin filtro", también una banda sonora creada específicamente para la obra.

Con su muerte en 2016, David Bowie dejó un inconmensurable legado musical que muchos otros artistas han reinterpretado en covers, versiones y formatos acústicos casi tan aclamadas como sus originales.

Ocho covers imprescindibles de David Bowie

Amaral - Héroes

Fue en 2012 cuando Eva Amaral y Juan Aguirre editaron el doble álbum 1998/2008, en el que incluían sus grandes éxitos y algunas versiones de otros artistas, como la adaptación al español de Heroes de David Bowie. La pista se grabó en Madrid y se mezcló en Los Angeles.

Nirvana - The Man Who Sold The World

Tantísimo éxito tuvo la versión que Kurt Cobai tocó en MTV Unplugged del tema The Man Who Sold The World que muchos creyeron que se trataba de una canción original de Nirvana, pero nada más lejos de la realidad. Bowie la había compuesto 20 años antes, en 1993. De hecho, es el título del tercer disco del británico.

Shinova - Starman

En el 50 aniversario del estreno de Starman, que se celebró precisamente este 2022, la banda Shinova quiso rendir homenaje al duque blanco versionando uno de sus éxitos más conocidos, Starman. La letra describe a Ziggy Stardust, el alter ego de Bowie, una estrella de rock alienígena y bisexual.

Placebo - Five Years

Brian Molko, vocalista de Placebo, interpretó una versión acústica del tema Five Years de Bowie en el programa francés Traffic Music. Era 2004 pero la canción todavía perdura en el recuerdo de muchos fans.

YUNGLUD - Life On Mars?

El 8 de enero de 2021, el día que David Bowie hubiese cumplido 74 años, se celebró una retransmisión online durante 24 horas seguidas en la que numerosos artistas rendían homenaje al músico.

YUNGBLUD cantó Life On Mars? y consiguió crear una atmósfera íntima y magnética que ha convertido esta versión en una de las más poderosas que se han interpretado en directo, con permiso de Kurt Cobain.

Bon Jovi - Heroes

El cover de Heroes que Bon Jovi interpretó en su concierto en Yokohama (Japón) en el año 2003 es uno de los más buscados de la red. Aunque no se grabó nunca la versión de estudio del tema, es uno de los homenajes a David Bowie mejor valorados.

Héroes - Colaboración solidaria

Una veintena de artistas interpretaron la canción de David Bowie en los peores momentos del confinamiento para reivindicar a los héroes anónimos de la pandemia. Shinova, Miss Caffeina, IZAL, Elefantes, Veintiuno, Varry Brava y muchos más artistas unieron sus voces en esta canción solidaria para recaudar fondos para Cruz Roja que Europa FM estrenó en exclusiva junto a Warner Music.

El tributo de Lady Gaga a Bowie en los Grammy

Lady Gaga en el Tributo a Bowie en 2016 // Getty

No es un cover pero sí uno de los tributos a David Bowie más conocidos. En la edición de los Premios Grammy del año de su muerte, 2016, Lady Gaga llevó a cabo una de las actuaciones más esperadas de la noche.

Un homenaje frenético en el que condensó 10 de los temas más conocidos de Bowie. El vestuario, que recreaba looks idénticos, lo completó pintándose el mítico rayo del galáctico artista en la cara.

Bonus track: Amaia canta Starman

Imposible olvidar tampoco que esta fue la canción elegida por Amaia para debutar en el escenario de Operación Triunfo.

En la gala cero de la edición de 2017, una desconocida Amaia le cantó al hombre de las estrellas sin saber que terminaría convirtiéndose en una. Fue la mejor valorada por el jurado, ganó el concurso con el abrumador apoyo del público... Y el resto es historia.