Todas las veces que Harry Styles inspiró sus looks en David Bowie

David Bowie lo hizo primero y Harry Styles ha sabido recoger su testigo 50 años después.

El artista británico de 28 años vuelve a demostrar en el último número de la revista Rolling Stone que la moda no tiene género y protagoniza un extenso reportaje fotográfico firmado por la fotógrafa Amanda Fordyce en el que es imposible no acordarse del intérprete de Heroes.

Las mallas de rayas blancas y rojas que Styles luce en la portada nos llevan a 1974 cuando Bowie lució una camisa muy similar en una sesión de fotos.

Y al ver la foto de Harry Styles en el sofá, uno se acuerda inevitablemente de la portada del disco The Man Who Sold The World, que Bowie publicó en 1970.

Desde que empezó su carrera en solitario, Harry Styles ha encontrado una referencia estética en David Bowie y, como él, ha defendido la fluidez en la moda. En diciembre de 2020 hizo historia en Vogue cuando se convirtió en el primer hombre en ocupar la portada de la revista en solitario en los 127 años de vida que llevaba la publicación hasta el momento. Lo hizo luciendo un vestido de la firma Gucci, que también evocó a una sesión anterior de David Bowie.

"Cuando te quitas la idea de ‘hay ropa para hombre y ropa mujer’, una vez eliminas esas barreras, obviamente entras en el terreno en el que puedes jugar", decía el cantante en la entrevista que acompañaba al reportaje fotográfico, y en la que citaba como referentes a Bowie, Prince, Elvis, Freddie Mercury o Elton John. “Las personas a las que he admirado en la música eran unos showmen. Cuando era niño era completamente alucinante”.

Styles defendió su estilo, que ya había lucido antes y que ha seguido luciendo desde entonces —"uno nunca va demasiado vestido, no existe tal cosa"—, y que guarda claros vínculos con el cantante fallecido el 10 de enero de 2016 en Nueva York.

Harry Styles y sus referencias a David Bowie

Cada vez que Harry Styles se sube a un escenario, posa en una alfombra roja o protagoniza una sesión fotográfica, viajamos directos a los 70 cuando David Bowie empezó a romper estereotipos con sus estilismos. La inspiración es evidente y para muestra estos ejemplos.

No podemos decir que están todas las que son pero sí que son todas las que están.