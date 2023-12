Ana Mena canta 'La gata bajo la lluvia' de Rocío Dúrcal en su primer concierto en México

Ana Mena ha llevado el Bellodrama Tour a México.

La artista ha puesto rumbo al otro lado del charco para ofrecer el primer concierto de su carrera en Latinoamérica, donde se va a presentar con la exitosa gira con la que se coronó como princesa del pop en España.

"Un artista siempre sueña con llevar su música fuera", señalaba la artista a Publímetro México, que ya consiguió hacerse un hueco en el corazón de todos los italianos y ahora prueba suerte en los países latinos.

En su concierto en el Auditorio BB de CDMX, la malagueña ha querido tener un guiño con sus seguidores y ha interpretado una bonita y emocionante versión de La gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal, conocida como "la española más mexicana" por las aportaciones que hizo a la música de este país.

Cuando la artista ha revelado que iba a cantar esta canción, el público ha enloquecido, pues la música de Dúrcal es un símbolo en México, y han cantado a pleno pulmón este tema junto a la cantante malagueña.

Además de este bonito homenaje, la artista también ha cantado los grandes éxitos de su repertorio como Un beso de improviso, Ya es hora, Madrid City, Las 12, y Me he pillao x ti, además de escoger nuevos looks y puesta en escena para llevar su tour a más de 9.000 km de España.

¡Estamos deseando ver más contenido de Ana Mena en LATAM!