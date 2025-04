La artista Inna sorprende con un concierto improvisado y gratuito en París

La nostalgia ha vuelto a salir a las calles, pero esta vez a las de París: la artista Inna ha sorprendido a los viandantes de la capital francesa con un concierto improvisado en mitad de la multitud.

La cantante ha decidido dejarse ver nada menos que con un concierto totalmente gratuito —al puro estilo de artistas como Coldplay, Ed Sheeran y aquí en España Dani Martín— aprovechando su visita a París.

Para este momento que ha removido la nostalgia, pues Inna se convirtió en toda una diva de la música pop dance en la década de 2010, la artista ha escogido el privilegiado barrio de Montmartre, justo en la entrada de la Basílica del Sagrado Corazón.

Allí, la artista rumana ha deleitado a los presentes con sus mejores éxitos, como el hit Sun is Up, y el público ha demostrado conocer con creces sus canciones. Tan solo con un micro, un altavoz y un guitarrista, la cantante de Rock My Body ha conquistado París.

El próximo 14 de mayo Inna actuará en la Sala Razzmatazz de Barcelona con su gira Echoes European, con la que se recorrerá países por todo nuestro continente.