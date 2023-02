Así es Guitarricadelafuente, el cantante folclórico que ha seducido a Dua Lipa y canta con Natalia Lacunza

Guitarricadelafuente es uno de los seis cantantes invitados a la ceremonia de los premios Goya 2023. El cantante valenciano de 25 años aterriza en la gala de Sevilla como una de las promesas de la música folclórica española. Es su sello de identidad, con el que inició su carrera en YouTube y con el que ha impregnado su álbum debut, La cantera, producido por Raúl Fernández Refree (Sílvia Pérez Cruz, Kiko Veneno, Niño de Elche, Rosalía).

Porque la historia de Álvaro Lafuente Calvo, nombre real del artista, empezó en la plataforma de vídeo. Ahí aprendió a tocar la guitarra y ahí también encontró un espacio donde compartir su música.

"Recuerdo el momento de decir 'quiero aprender a tocar la guitarra'. En Cuevas [pueblo de su familia], uno de nuestros amigos, Enrique, la tocaba y a todos nos parecía algo muy guay, así que nos pusimos a aprender. De hecho, este chico sigue siendo uno de mis mejores amigos, siempre vamos juntos, incluso se viene de gira conmigo", contó en una entrevista con la revista GQ.

Folclórico de familia

El cantante, nacido en Benicàssim pero de origen aragonés, cuenta que también en su familia tenía referentes: "Mis primos y mis tíos también tocaban, y siempre terminábamos montando la fiesta juntos. Mi casa estaba llena de bandurrias y de guitarras antiguas porque mi bisabuelo era profesor de jota y de guitarra de los chiquillos del pueblo, y mi abuela tocaba el piano. Al final de alguna forma toda esa presencia de la música en mi familia se ha focalizado en las últimas generaciones y nos ha unido mucho".

Su música bebe de estas influencias familiares y Guitarricadelafuente celebra la tradición. "Creo que todos damos valor por eso a la comida de la abuela y a todas estas cosas, porque nos hacen ver cuál es nuestro hogar o dónde nos sentimos cómodos: nuestra tierra. Vale, yo vivo en Barcelona, soy una moderna, pero sé que tengo eso ahí, ¿sabes?", contó en Mondo Sonoro al hablar sobre el carácter folclórico de su trabajo.

12 canciones y un disco

Ese carácter folclórico se refleja en sus primeras 12 canciones, que fue subiendo a YouTube y le llevaron rápido a la fama. "Hice tres giras con esas canciones… Al final sentía que estaba engañando a la gente, y engañándome a mí mismo. Sentía que esas canciones ya no me representaban. Pero cuando la patata está caliente, lo está", contó en Mondo Sonoro sobre sus inicios, que desembocaron en el disco La Cantera.

Tras tres giras, el cantante se unió al productor musical Refree para dar forma a su primer disco, La Cantera, que mantiene el influjo del folclore a la vez que introduce otros estilos musicales.

"En un principio era yo y la guitarra y mis canciones nacían a partir de ella; para mí eso era lo más fácil. Pero necesitaba probar otras formas de componer. Y sí que es verdad que en el disco hay un buen balance entre lo que “era” y lo que soy: los singles que han salido, que no están muy producidos, se inspiran en el folclore. Pero Raül me ayudó a sentirme seguro y que podría dejar la guitarra y cantar a la gente de igual forma. Antes era como una simbiosis; si me quitaban la guitarra, me moría de vergüenza. Me impedía decir muchas cosas", contó sobre este trabajo.

La Cantera es el balance perfecto entre "lo que tenía yo y a lo que quería ir", cuenta el cantante sobre este trabajo que sí o sí tenía que tener a Refree como productor.

¿Qué significa la canción Guantanamera?

Antes de que sacar este trabajo, Guitarricadelafuente publicó la canción Guantanamera, que suma más de ocho millones de reproducciones en YouTube y que es un homenaje al pueblo de Teruel en el que pasa los veranos.

"Las Cuevas de Cañart es lugar al que está dedicada Guantanamera. Allí mi abuela y su padre y mi familia en general están muy vinculados a la música… ¡La bandurria! Nos han inculcado bien la música de antes", contó en Mondo Sonoro.

Es una canción que suena a recuerdos y a melancolía,.a vacaciones de verano en el pueblo (en sus Cuevas de Cañart, la vida es tan bonita que parece de verdad) y al viaje que nunca hiciste a La Habana.

Lo canta solo acompañado por una guitarra mientras pasea por ese pueblo al que rinde homenaje por el pueblo al que rinde homenaje.

La canción de Natalia Lacunza y Guitarricadelafuente

Guitarricadelafuente firma otro éxito junto a Natalia Lacunza. Juntos cantan Nana triste, la más sincera del EP Otras Alas de Natalia Lacunza.

"No tiene ninguna pretensión ni ostentosidad (...) desde que la compuse supe que era la primera que tenía que salir. No tiene una estrategia de marketing, lo sentí así. Es en plan, esta soy yo", contó la artista en una entrevista en la que el dúo musical contó como sugió su colaboración.

Fue por una historia que publicó Natalia en Instagram: "De repente, todos mis amigos me empezaron a mandar una historia suya en la que ponía Guantanamera. Me dijeron que era de OT, pero yo no tenía ni idea de quién era. Vi que me habló, y me dijo que había flipado con mi música. Me quedé paralizado, pero después fue súperfluido. En ese momento, le dije que si le apetecía venirse al concierto de Madrid", explicó el artista.

Ahí empezó la relación y Natalia no tardó en escribir la canción. Se la mandó a Guitarricadelafuente y su reacción fue inmediata. "Estaba de viaje y me contestó que se había pasado todo el vuelo escuchándola. Días después me mandó un vídeo cantando sobre el audio y al escucharlo pensé: Ya está, esta es la canción. Tienes que estar aquí".

Dua Lipa, fan de Guitarricadelafuente

Igual que su música sedujo a Natalia Lacunza, Guitarricalafuente sedujo también a Dua Lipa y hay pruebas.

La cantante británica aprovechó que estaba en Ciudad de México cuando el cantante fue con la gira La Cantera Tour y se unió a su concierto. Lo dio todo e incluso compartió videos en su cuenta de Instagram.