¿Quién es el cantaor Israel Fernández? De actuar con C. Tangana en los Latin Grammy a la gala de los Goya

El cantaor Israel Fernández es uno de los seis artistas invitados de la gala de os Goya 2023. Este sábado 11 de febrero se sube al escenario del Auditorio Andalucía de Sevilla para unirse a la fiesta del cine español. Lo hace tras actuar con C. Tangana, cantar para Mick Jagger y participar en una Gallery Session.

Fan de Camarón y artista autodidacta

Nacido en Corral de Almaguer, en Toledo, en 1989, el compositor y cantaor ha sido bautizado como la gran promesa del flamenco en España.

Conoce este arte desde niño. “Me he criado mucho con mis abuelos, y ellos escuchaban cantaores antiguos como Farina o Paquera de Jerez”, contó sobre sus inicios en una entrevista con ICON.

"La primera vez que me subí a un escenario, con diez años, canté unos fandangos de Porrina de Badajoz. Mi padre escuchaba a Camarón, que siempre ha sido mi espejo, aunque lo descubrí más tarde. De chiquitito jugaba a escuchar música en el coche. Le pedía las llaves a mi padre, ponía Camarón y hacía como que conducía”, añadió el cantaor, que no ha dejado escuchar este estilo musical, donde ha encontrado su sitio.

"Siempre estoy escuchando cante. De noche, duermo con cascos, es algo psicológico, dormir sin cante es como dormir sin almohada. Cuando despierto, elijo bien lo primero que voy a escuchar. El flamenco es así. Hay que estar conectado. Si no, es muy difícil”.

De aficionado a la música pasó pronto a ser artista. "Tanto con guitarra como con el piano soy totalmente autodidacta", explicó en El Diario de Sevilla. "Tampoco es que los toque muy bien, que no lo hago, pero me gusta mucho. Yo he ido poco al colegio pero siempre he estado cantando y liado con la música. La guitarra es que me vuelve loco desde pequeño y el piano lo toco por el culto. Mi madre cantaba en el coro y llegó un momento en el que faltó el pianista y yo, que tendría como unos 10 añitos, pues les dije que me dejaran, las cosas de los niños que no les da vergüenza de nada, y empecé a tocar de oído. Pero ojalá tocara bien. Como todo, lo que lo hago es con mucha verdad".

Nominado en los Latin Grammy

Se crió escuchando flamenco, pronto se subió al escenario y no tardó demasiado en publicar su primer disco.

En 2008 publicó el álbum Naranjas Sobre La Nieve, luego llegaron Con Hilo De Oro Fino (2014) y Universo Pastora (2018), y en 2020 publicó Amor, un álbum por el que recibió el Premio Odeón al Mejor Álbum de Flamenco y que lo llevó a ser nominado a los premios Latin Grammy como Mejor Álbum De Música Flamenca en 2021.

En 2021 publicó el EP La inocencia, un single que define como "un canto emocionante a la infancia, al estado más puro, el de la abstracción de los conflictos constantes del mundo adulto".

Su colaboración con C. Tangana

Israel Fernández representa la revolución del flamenco y, desde esa perspectiva, se reconoce seguidor de artistas como Rosalía y C. Tangana.

Con el madrileño se subió al escenario de los Latin Grammy en noviembre de 2021 cuando montó su sobremesa, al estilo Tiny Desk, para cantar Ingobernable. Fue una actuación histórica.

C. Tangana lleva la sobremesa española al escenario de los Latin Grammy // Gtresonline

El día que cantó para Mick Jagger

Sedujo en los Latin Grammy 2021 y luego sedujo a sus satánicas majestades

En el mes de junio, cuando The Rolling Stones actuaron en Madrid, participó en la juerga flamenca que montaron en Madrid junto a otros artistas como la bailaora Sara Sánchez

Israel Fernández compartió en sus redes la foto con el cantante. "Ha sido un verdadero privilegio conocer a esta leyenda viva de la #MÚSICA. Gracias a Dios por seguir bendiciendo mi camino. Un flamencoabrazo!", apuntó en su publicación.

La Gallery Session de Israel Fernández

En el currículo de Israel Fernández también se incluye la presentación de su trabajo El desamparo en la plataforma Gallery Sessions.

El show se publicó en septiembre de 2021 y suma más de 350.000 reproducciones.