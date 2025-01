Así suena 'Fat Juicy & Wet', el himno de strip club de Bruno Mars y Sexyy Redd junto a Lady Gaga y Rosé

Bruno Mars lleva varios meses cocinando nueva música a fuego lento, como los cocineros que saben que para conseguir el éxito es mejor tomarse el tiempo adecuado. Tras el sorpresivo y muy exitoso lanzamiento de Die with a smile, su colaboración con Lady Gaga, la canción ha conseguido ser una de las más escuchadas y alcanzar los primeros puestos de las listas durante el año 2024.

Pues, buscando imitar la repercusión que adquirió el single lanzado en agosto, el hawaiano ha vuelto a la carga junto a la rapera Sexxy Red en Fat Juicy & Wet, su canción homenaje a la música de los clubs de striptease estadounidenses.

La elección de Bruno Mars de su acompañante resulta idónea, pues la de San Luis se ha convertido en una de las grandes referentes de la escena rap durante los últimos años a base de, como en esta Fat Juicy & Wet, letras explícitas y que animan a hacer twerk a quienes las escuchan.

Lo explícito de las líricas, en las que el término "pussy" aparece de forma recurrente con diferentes verbos y adjetivos asociados, también se observa a lo largo del videoclip, con bailes realmente atrevidos entre los dos artistas.

Además, se han rodeado de unas colaboradoras de lujo en el reparto del metraje: Lady Gaga y Rosé. La relación con las dos divas del pop y el k-pop con Bruno Mars ha sido una de las más provechosas a nivel musical de los últimos tiempos, así que no es de extrañar que el autor haya querido que sus compañeras y amigas también estuviesen presentes en una canción que apunta a hit mundial.

Letra de Fat Juicy & Wet

Ooh (Alright)

Yeah

Yeah, it's Sexyy (Alright)

Hey, Bruno, ooh

Fat, juicy, and wet (Ah-ah)

I don't even gang bang, pussy so good

Made me throw up a set (Ah-ah), ah

That good kitty-kitty, good kitty-kitty

Make it my pet (Ah-ah, ah-ah)

Pretty pussy type of pussy

You ain't never gon' forget (Ah-ah)

Fat, juicy, and wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet)

Pussy like weed, pussy like dope

Pussy like cocaine, put it up your nose

Ayy, slob on my clit, suck on my toes

Twenty-four karat, pussy drip like gold (Ooh)

Throw my legs back, eat my booty from the front (Mm)

Milk mustache on your face when I cum (Yeah)

Hit it from the bottom, hit it from the top (Yeah)

Pop go the pussy 'cause the pussy say, "Pop"

(Alright) Ooh, ooh, slide in it now, slide in it now, slide

(Alright) I'ma throw it back, let me give you that, that

Fat, juicy, and wet (Fat, juicy, and wet)

I don't even gang bang, pussy so good

Made me throw up a set (Throw it up, throw it up)

That good kitty-kitty, good kitty-kitty

Make it my pet (Ah, ah-huh, Sexyy)

Pretty pussy, type of pussy you ain't never gon' forget (You ain't never gon' forget)

Fat, juicy, and wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet)

Bust down, middle part, badass bitch

You ain't never had punani like this

Titties on your forehead, titties on your chin

Titties on titties with my big-titty friends

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it)

Arch your back, put your ass into it (Baow)

Squirt in your mouth, squirt on your bed

Coochie water autograph, signed Sexyy Red (Yeah)

(Alright) Ooh, ooh, slide in it now, slide in it now, slide

(Alright) I'ma throw it back, let me give you that, that

[Chorus: Bruno Mars & Sexyy Red]

Fat, juicy, and wet (Fat, juicy, and wet)

I don't even gang bang, pussy so good

Made me throw up a set (Throw it up, throw it up)

That good kitty-kitty, good kitty-kitty

Make it my pet (Ah, ah-huh, Sexyy)

Pretty, pussy, type of pussy

You ain't never gon' forget (You ain't never gon' forget)

Fat, juicy, and wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet)

Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it)

You better arch your back, put your ass into it

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it)

Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it)

You better arch your back, put your ass into it

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it) Fat, juicy, and wet