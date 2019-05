Así suena ‘Stay (Don’t Go Away)’, el nuevo single de David Guetta junto con Raye

David Guetta , que cada viernes puedes escuchar su sesión en Europa Baila , vuelve a sorprendernos con un nuevo single. En esta ocasión, el DJ presenta Stay (Don't Go Away) y lo hace acompañado de la cantante Raye .

Estamos a las puertas del verano y los artistas ya presentan sus propuestas musicales para los próximos meses. La de David Guetta llega después del éxito de su álbum '7' y lo hace acompañado de Raye, la cantante y compositora británica que ha trabajado con Jax Jones en You Don't Know Me y con Jonas Blue en By Your Side.

El single, titulado Stay (Don't Go Away), tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito. El DJ ha innovado y ha arriesgado con un sonido más pop fusionado con la electrónica, que a muchos les recuerda a 'One Kiss' de Calvin Harris y Dua Lipa.

El tema viene acompañado de un colorido lyric vídeo, que ya tiene más de 300 mil visualizaciones.