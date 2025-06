Alfred García: "Yo creo que la rumba catalana estaba enterrada en mí, que formaba parte de mi ADN"

La carrera de Alfred García acaba de marcar un nuevo hito con el lanzamiento de T'estimo es te quiero, el tercer álbum del artista barcelonés, en el que se vuelca en la composición en catalán, con cinco canciones bajo el paraguas de uno de los estilos más representativos de su tierra: la rumba catalana.

"Uno también se tiene que ver preparado para para componer en una lengua u otra", explica acerca del proceso que le ha llevado a crear esta obra. Un reto que ya había podido practicar, como recuerda durante la conversación con Europa FM, con Txarango, Amaia o Miki Núñez, y que en T'estimo es te quiero adquiere una nueva dimensión.

"Ha salido de manera natural (...) Que eso es lo más importante, que salga de una manera totalmente honesta (...) Ha sido mi primera lengua toda la vida. He visto los dibujos en catalán, desde pequeño he leído en catalán, me he enamorado en catalán, he estudiado en catalán...". De hecho, es ese enamoramiento el que ha determinado el título del álbum: "Todo surge a raíz del enamoramiento. Me he dado cuenta que da igual con la persona con la que esté hablando, que el título también da un poco sentido a todo esto. T'estimo es te quiero es la respuesta a ¿Qué es t'estimo?

A través de ese enamoramiento a la catalana, no había mejor banda sonora que las frescas, sentidas y animadas rumbas catalanas, un género al que se siente muy unido por sus tíos —Pepe, dueño original de la guitarra que acompaña a Alfred allá donde va, y Toni, representante de algunos de los artistas más destacados de Cataluña—, que tenían una banda en los años 70 y 80 y llegaron a compartir escenario con referentes como Triana o el Gato Pérez. "Yo creo que la rumba catalana estaba enterrada en mí, que formaba parte de mi ADN, como Hulk. ¿No? Que su padre, cuando era pequeño, hacía experimentos con él y no es hasta que se hace mayor que eso que lleva dentro le acaba saliendo", comenta entre risas, aprovechando el símil cortesía de Marvel para afirmar que considera "una especie de superpoder. La rumba catalana ha salido en el momento bueno, en el momento que tenía que ser".

La pasión musical de Alfred le ha llevado a producir la mitad del disco junto a su amigo Pol, dejando la otra parte a los "tótems de la música en catalán" Manu Guix y Roger Rodés, "dos genios de la música", como los define el propio artista, "que han aportado en las tomas de decisiones". "Madurar significa saber delegar y saber que hay ciertas cosas que es mejor que no pasen por mí y disfrutar más del proceso, porque hay decisiones difíciles dentro de la producción (...) No está reñido el hecho de esforzarse y disfrutar del proceso. Que es que yo soy un poco, digamos, demasiado cabezudo a veces en con con las cosas".

Como se puede apreciar en algunos de los vídeos de T'estimo es te quierocomo Siempre así, T'estiu o Las cosas sencillas, la catalanidad de la que hace gala el autor también se extiende al apartado audiovisual, con el Mediterráneo y su "imaginario artístico" protagonista en los clips que ha ideado junto a Marc Borràs. "Gran parte de los vídeos han sido grabados en el Prat de Llobregat, en mi pueblo, en la zona de la Ricarda y de la Casa Gomis, de los espacios naturales", una zona muy apreciada por Alfred que aprovecha para reivindicar al tiempo que muestra su desacuerdo con la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. "No queremos que esas zonas desaparezcan (...) Son una oda a la catalanidad, pero también a lo local y a que realmente tenemos tesoros escondidos en nuestros pequeños pueblos, entre juncos, ríos y riachuelos que, una vez más, no tienen que desaparecer por unos cuantos vuelos más al año", se queja.

En cuanto a sus colaboraciones, El meu destí junto a Carlos Sadness cobra especial relevancia ya que el propio inicio deja entrever el pensamiento del autor. "Empiezo diciendo: No creo en el destino, pero si bailas conmigo seremos como dos mundos que se han encontrado en este camino...", explica, añadiendo que c no cree "en el destino como una finalidad, sino como disfrutar del camino y disfrutar de las cosas que te pasan y intentar ser como el junco que se dobla frente a las adversidades, pues se va adaptando". Una filosofía que impregna cada canción escrita de su "puño y letra", a las que se enfrenta con "profunda honestidad" de expresarse tal y como es.

Viendo esta vertiente audiovisual de Alfred, recuerda sus inicios como "estudiante de Comunicación Audiovisual que se quedó en tercero" con el sueño de "hacer el el el máster en la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya)", por lo que parece una transición lógica iniciarse en este arte ya que confiesa que le "gusta mucho escribir guiones", y cita algunos referentes: "Albert Pla, que ahora acaba de de brillar con La Mesías, Isaki La Cuesta o Isabel Campo, que son conocidos con los que he compartido algunas sobremesas hablando de cine y a las que a los que les tengo mucho cariño, o Albert Espinosa, que es un gran creador" con el que trabajó en la "banda sonora de Los espabilados".

El estreno de su gira "ha sido algo muy hermoso y muy íntimo", explica el artista enumerando las primeras fechas de su gira en Cataluña, con espectáculos en los que ha combinado canciones de su "repertorio antiguo" y sus nuevas canciones. Una gira que con la que el año que viene está por "toda España", llevando incluso T'estimo es te quiero "por Latinoamérica".