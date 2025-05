Así es la tracklist de 'Something Beautiful' de Miley Cyrus, con colaboración con Naomi Campbell

El próximo 30 de mayo se estrena el esperado nuevo álbum de Miley Cyrus, Something Beautiful, un proyecto musical y visual con el que la artista inicia una nueva etapa en su carrera.

Ahora, la artista ha anunciado la tracklist del álbum, formado por 13 canciones. "Las 13 canciones tienen un lugar especial en mi corazón", ha expresado junto la revelación de los temas.

Además de sonar en el anuncio un adelanto de su próximo single del álbum, Easy Love, han quedado al descubierto dos colaboraciones inesperada: Con la vocalista de Alabama Shakes, Brittany Howard, en la canción Walk Of Fame y con la supermodelo Naomi Campbell, quien participará en la canción Every Girl You’ve Ever Loved.

Poco después del estreno del álbum, llegará también la película Something Beautiful, el proyecto visual que acompaña al disco que se podrá ver en algunos cines el 6 de julio.

Así es la tracklist de Something Beautiful