Miley Cyrus publica 'More to lose', el íntimo single de su álbum 'Something Beautiful'

Miley Cyrus se ha sumergido en un viaje emocional en su nuevo trabajo, Something Beautiful, y su nuevo single adelanto More to lose es una buena muestra de las sensaciones que han llevado a la estrella del pop a componer esta obra.

"Es una canción que narra más una historia, y no quiero que se interrumpa, se piense demasiado ni se busque la perfección", indicó Miley Cyrus en una publicación de Instagram sobre esta conmovedora balada horas antes de su estreno.

A pesar de que se acaba de estrenar, los asistentes a la última edición de la MET Gala, en la que la cantante fue una de las estrellas más destacadas, pudieron escuchar More to lose de forma anticipada.

Además, hay que recordar que Something Beautiful es un álbum visual conceptual que explora temas la transformación y la búsqueda de la belleza en la oscuridad, una perspectiva que se aprecia en el videoclip de More to lose. Un trabajo audiovisual que se estrenará el 6 de junio de 2025 en el Festival de Cine de Tribeca.

Uno de los aspectos más llamativos del vídeo es el empleo por segunda vez de traje de Thierry Mugler de 1997 que se pudo ver en Prelude, demostrando que la moda ocupará también un lugar central en la película musical.