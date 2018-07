Avicii contará con Bon Jovi y Chris Martin de Coldplay en su nuevo disco

No hay duda de que Tim Bergling es el DJ del momento. Avicii publicó su primer disco True hace poco menos de un año, en septiembre de 2013 y ahora a pesar de tener la agenda llena de fechas de conciertos, ha anunciado que sacará nuevo disco a final de año. El DJ sueco es uno de los cabezas de cartel del Barcelona Beach Festival junto a David Guetta y Steve Angello, el primer festival de música electrónica que se celebrará en la playa de Barcelona este sábado 26 de julio.

El nuevo trabajo de Avicii será sin duda más rock gracias a la colaboración de Jon Bon Jovi, líder de Bon Jovi, Billie Joe Armstrong de Green Day, Serj Tankian de System of a Down o Chris Martin de Coldplay, según avanzó el dj y productor en una entrevista a la revista Rolling Stone. Pocos detalles se saben de las nuevas colaboraciones de Avicii, sólo que la canción con Billie Joe se llamará No Pleasing a Woman. No todo será rock, habrá hueco, por lo menos, para una canción de reggae junto a Wyclef Jean, famoso por colaborar con Shakira en Hips Don't Lie, y Matis­yahu.

Tim Berling no anda escaso de ideas ya que ha confesado que tiene más de 70 canciones listas. Tal vez para la selección le pueda ayudar su buen amigo Chris Martin de Coldplay, cuya amistad se ha estrechado desde que produjo A Sky Full Of A Stars hasta el punto de considerarlo como un hermano según afirmó Avicii. El primer disco del DJ sueco contiene éxitos como Wake Me Up, Hey Brother o Addicted to You, temas que seguro no faltarán el próximo 26 de julio en el Barcelona Beach Festival.