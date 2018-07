Avicii estrena vídeo para su country electrónico 'Wake me up'

Va a ser sin duda una de las canciones del verano. Wake me up de Avicii ya suena en Europa FM. ¡Entra en nuestra lista y vótala!

Es una de las novedades para este verano que llega pegando fuerte: Wake me up de Avicii. Las notas de una inofensiva guitarra acústica nos evoca al lejano oeste, un lugar de tradiciones donde no todo está bien visto. Poco a poco el country se va convirtiendo en electrónica donde Avicii descarga toda su artillería pesada.

Wake me up, el nuevo vídeo de Avicii dirigido por Mark Seliger y CB Miller.