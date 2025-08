CONCIERTO PARA PASAJEROS

Europa FM y Enjoy Aena llevan la música de Bombai al aeropuerto de Barcelona

La iniciativa Enjoy the Music at the Airport, de Enjoy Aena, arrancó este martes 29 de julio en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con un concierto de Bombai organizado junto a Europa FM. El grupo valenciano deleitó a los pasajeros con sus grandes himnos en un show de media hora que animó los tiempos de espera de muchos viajeros, que estos días además pueden llevarse un regalo veraniego gracias a esta iniciativa.