Avicii ya tiene videoclip para 'Feeling Good', el clásico de Nina Simone

El DJ sueco más conocido ha producido una nueva versión de la clásica canción de Nina Simone Feeling Good. Así pues, se trata de su nuevo single en el que Audra Mae ha puesto la voz y que va a ser el tema de la nueva campaña publicitaria de Volvo.

Avicii también ha lanzado el videoclip de la canción que, como él mismo asegura, se trata de su videoclip más personal. Fue grabado en los alrededores de Estocolmo y Österlen, el sitio donde pasaba las vacaciones en su niñez y reflexiona sobre los cambios que se han producido en su vida en los últimos años en consecuencia de la fama que le ha llegado.

Originalmente, el tema fue compuesto para el musical ‘The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd‘ de 1964 pero fue popularizado con la voz de Nina Simone en el disco I Put a Spell on You. Esta última versión de Avicii no tiene un estilo electrónico como se podía esperar, sino que continua manteniendo su elegancia y, a la vez, potencia gracias a la voz de Mae.

La compañía de coches y el DJ han anunciado esta colaboración con la que quieren celebrar sus raíces suecas. El tema Feeling Good dará sonido a una campaña global llamada 'Un nuevo comienzo'.