Beyoncé rechazó grabar 'Telephone' con Lady Gaga: "No puedo hacerlo porque no es mi estilo"

Telephone estaba a punto de entrar en el proceso de masterización cuando Lady Gaga llamó a su productor para proponerle un plan: "¿Y si conseguimos que Beyoncé participe?".

La cantante de Nueva York lanzó la pregunta con una cierta seguridad. "Creo que me dijo que Beyoncé ya le había dicho que estaba dispuesta a colaborar con ella. Se habían conocido", cuenta el famoso productor Rodney 'Darkchild' Jerkins en una entrevista en People con motivo de su reciente entrada en el Salón de la Fama de los Compositores.

"Llamé a Beyoncé y le dije: 'Oye, estoy terminando una canción con Gaga y quería ver si te animas a colaborar'. Así que se la puse. Estaba en Japón cuando se la mandé y solo teníamos un día para terminarla porque nos preparábamos para mezclarla y masterizarla", continúa el productor, que no recibió la mejor respuesta de la de Houston.

Al escucharla por primera vez, Beyoncé le dijo no. "No puedo porque no es mi estilo. Es como un estilo tecno-pop, y no es lo mío", le respondió la cantante, a la que Darkchild le pidió 30 minutos. "La ajusto un poco y te la devuelvo".

"Ese mismo día, grabó todas las voces y la envió de nuevo"

"Volví al estudio con nuestros compositores. Rehice la canción para darle un toque R&B y hip-hop en la segunda estrofa, simplemente la cambié a medio tiempo y le agregué pequeños detalles. Luego se la devolví. Ese mismo día, grabó todas las voces y la envió de nuevo", explica sobre esta colaboración casi exprés.

Así se remató la que Darkchild considera una canción muy especial. "Siempre he creído en ella", cuenta sobre los orígenes del temam antes incluso de la participación de Beyoncé. "Cuando entró, empecé a pensar, otra vez las dos chicas como Brandy y Monica, ahora Beyoncé y Gaga".

Para unir estas dos canciones, el productor decidió incluir en la segunda un guiño a la primera: "Usé mi sonido de arpa a propósito al principio de esa canción. Es el mismo sonido que usé en The Boy is Mine".