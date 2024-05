Bad Gyal lanza su remix ‘Perdió’ junto a Ivy Queen

Bad Gyal ha vuelto a emocionar a sus seguidores con una canción llamada a conquistar las pistas de baile este verano. La catalana ha publicado Perdió, el remix de Perdió ese culo, de su último álbum ‘La Joia’, y lo hace acompañada una de las estrellas pioneras del reguetón: Ivy Queen.

Volviendo a ritmo de dancehall, Bad Gyal ya mostraba su entusiasmo con esta canción cuando anunciaó que aún guardaba un as bajo la manga con respecto a su último proyecto de larga duración. “La Joia no ha terminado!!! Me queda una canción por sacar y es con una artista que admiro muchísimo”, explicó en un post de Instagram.

Una colaboración muy especial que vincula dos generaciones que han hecho de los ritmos caribeños su bandera.

La autora de hits como Chulo, Nueva York (Tot*) o Fiebre se une a una de las primeras voces femeninas que triunfaron cantando reguetón y dancehall en español, con éxitos de principios de siglo como Quiero bailar o Bésame.

Un hito más en la carrera de Bad Gyal, que suma otra colaboración de altura a su tracklist, donde ya figuran artistas como Rema, Tokischa, Ozuna o Young Miko.