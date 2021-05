"Basura que sabe a sida": el ataque de la televisión bielorrusa al grupo Måneskin

Eurovisión 2021 no se quedará como una edición más del festival. Tras las controvertidas imágenes en la green room de Damiano David, líder del grupo Måneskin, y tras el desvío de fondos públicos de Malta para promocionar su candidatura, ahora el foco está en Bielorrusia.

Todo ha empezado en la televisión pública del país, donde han atacado sin escrúpulos al vocalista italiano y a su banda. ¿Resultado? El Consejo Ejecutivo de la UER ha propuesto la expulsión de la cadena como miembro de la organización.

"Son gays degenerados que huelen a sida" es una de las frases utilizadas por el presentador bielorruso para referirse al conjunto italiano ganador del Festival de Eurovisión 2021. Y no se queda ahí, también da "gracias a Dios" por que Bielorrusia fuese descalificada y no se emitiese la final en la televisión pública del país. Así no vieron a los "homosexuales pervertidos" de Måneskin alzar el micrófono de cristal.

Las descalificaciones van más allá En el vídeo que se ha divulgado en redes, el presentador afirma que "el mundo moderno de la democracia y el progreso avanza con éxito hacia la demencia total, hacia la perversión, hacia los individuos en tanga, hacia la destrucción de todo lo humano".

"Debemos separarnos de este progreso por el Telón de Acero. Preferimos la dictadura. El mundo entero se hundirá en el abismo, pero Bielorrusia sigue siendo una isla de libertad", asegura sin dudarlo el presentador.

La respuesta de la UER

El vídeo empezó a moverse en redes este miércoles y dos días después ha llegado la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión. Una decisión meditada, según dicta su comunicado, en el que aseguran que llevan tiempo vigilando al país, aunque también decisión reversible. "BTRC tendrá dos semanas para responder, antes de que la suspensión sea efectiva", dice el texto publicado en su página web.

Bielorrusia, cuyo sistema de gobierno es una república presidencialista dirigida por Aleksandr Lukashenko, fue eliminada de Eurovisión en el mes de marzo, después de presentar como candidata una canción en cuya letra se alababa la labor de su dirigente político y se ridiculizaba a la oposición.

"Como parte del procedimiento regular para todas las canciones enviadas para competir en el festival, la UER ha examinado cuidadosamente la canción bielorrusa para asegurarse de que cumple con la reglas de la competencia. Y se concluyó que la canción cuestiona la naturaleza apolítica del concurso", recoge el comunicado de los organizadores del festival.

La organización ofreció al país presentar una alternativa a Ya Nauchu Tebya (I'll Teach You), primera opción de Bielorrusia, pero la canción Pesenka, cantada también por la banda Galasy ZMesta, no fue suficiente ya que seguía infringiendo las reglas que garantizan que el concurso no se instrumentalice políticamente ni sea desacreditado.

Al final, Bielorrusia se quedó fuera del certamen, y el festival de la canción no se emitió en la cadena pública.