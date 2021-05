Måneskin, sobre la polémica en Eurovisión: "Sabíamos que era una mierda"

La final de Eurovisión 2021, con la victoria del grupo italiano Måneskin, es una de esas finales que pasarán a la historia del festival. No es la canción lo que se recordará, sino la controvertida imagen del vocalista Damiano David inclinándose sobre una mesa en la green room.

¿Una raya? ¿Drogas en directo?

Las acusaciones fueron inmediatas y él lo negó rápido en la sala de prensa. Es más, se ofreció para someterse a un test antidrogas y así fue. Al llegar a Italia fue lo primero que hizo. ¿Resultado? Negativo, aunque la imagen (eso sí) sigue siendo confusa.

De cómo vivieron todos estos momentos, han hablado con el medio NME. "Sabíamos que era una mierda. Nunca hemos hecho eso y nunca haríamos algo así en directo en televisión con 180 millones de personas mirándonos. Nunca hemos consumido cocaína u otras drogas, así que rápidamente dijimos: 'Hacednos un test porque no tenemos nada que ocultar y no queremos que la gente hable de estupideces como ésta y no de nuestra música", asegura la bajista Victoria De Angelis.

Si algo tenían claro la noche es que el foco no podía ser esa imagen. "Estábamos muy felices con nuestra victoria, así queríamos mantener la atención en nosotros y no en esa mierda estúpida", añade.

El significado de 'Zitti E Buon'

Zitti E Buoni, la canción que Måneskin defendió en Eurovisión, sumó 524 puntos y salió victoriosa. Ya partía como uno de los temas favoritos: con más de 45.000.000 de reproducciones es la canción más reproducida en el concurso en los meses previos a la final.

Basegura que es una canción que trata de “desafiar los prejuicios” y “encontrar la redención”, ideas comunes en muchos de sus temas.

"Estamos hablando de ser tú mismo y hacer lo que crees que es correcto sin importar los comentarios de otras personas", asegura De Angelis en NME. “Lo hemos vivido en primera persona. En Italia, la música rock no está de moda. Cuando empezamos a tocar este estilo de músico todo el mundo decía: 'Ni hablar, no podéis hacer música así y no os va a llevar a ninguna parte'. Estábamos seguros de lo que hacíamos y creíamos en ello, así que seguimos haciéndolo".

Cuestionaron su música y su estilo: “También recibimos muchos comentarios por no cumplir con las normas de género. Los chicos se maquillan y hablamos mucho de sexualidad. La canción [Zitti E Buoni] también trata sobre eso: debes ser tú mismo, expresarte y no preocuparte por lo que otras personas tienen que decir ".

El origen de Maneskin

La banda nació en 2016 como una banda de músicos callejeros, "tocando en los sitios que podíamos, en la escuela secundaria, en pequeños pubs y en la calle", cuenta De Angelis sobre sus orígenes.

El boom llegó un año más tarde cuando entraron en la edición italiana Factor X. Quedaron de segundos.

Måneskin asegura que el origen de su música en "las grandes bandas de los años 60 y 70, pero ahora hay muchas bandas geniales como Arctic Monkeys, IDLES, Slaves, Royal Blood, Franz Ferdinand", explica Damiano David, quien bromea sobre el porqué de su éxito en Eurovisón: "¡La gente necesitaba el rock 'n' roll!".

"Estoy bromeando, realmente no sabemos la verdadera causa, pero estamos felices de que la gente nos haya entendido, nuestra identidad y nuestra intensidad", cuenta el vocalista.

Sea cual sea la razón del éxito, el futuro de Måneskin pinta esperanzador y ya se habla de que en las próximas semanas anunciarán giras.