La boyband FIVE se reúne tras 25 años para una nueva gira: fechas, ciudades y cuándo salen las entradas

"Es cierto, los cinco nos reunimos para una gira por Reino Unido. Ha tardado mucho tiempo en llegar y realmente ahora nos sentimos bien, 25 años después, y estamos preparados para ello. No podemos esperar a volver al escenario juntos y veros a todos en persona, ¡va a ser un éxito! Let’s goooooo!".

La boyband de los 90 FIVE ha decidido sorprender a sus fans con un regreso a los escenarios cinco lustros después de su separación. Los chicos de hits como Everybody Get Up o We Will Rock You vuelven con una gira de 12 conciertos que les llevará a recorrer 12 ciudades de Reino Unido del 31 de octubre al 16 de noviembre.

Una gira para nostálgicos que volverán a ver sobre el escenarios los artistas que vendieron cerca de 20 millones de grabaciones a nivel mundial, que cuentan con 11 sencillos y cuatro álbumes en la lista de los diez más populares del Reino Unido.

Cuándo salen las entradas a la venta

"Las entradas salen a la venta el viernes 7 de marzo", apunta la banda en la misma publicación de Instagram, en la que invitan a los fans internacionales a inscribirse también: "Para para que sepamos en qué parte del mundo estás tú también". ¿Será que están planeando salir de Reino Unido y añadir nuevos conciertos a su gira?

Las fechas de la gira de FIVE por Reino Unido