Brian Cross fusiona el dance y el pop en 'Popstar, The Album'

Popstar, The Album, es la materialización en formato álbum de la fusión entre dance y pop que Brian Cross lleva defendiendo años en Popstar by Brian Cross en Amnesia Ibiza, y en sus sesiones en todo el mundo.

Giras interminables a lo largo y ancho del globo, que le han llevado a compartir cabina en los 5 continentes con pesos pesados de la escena Dance (David Guetta, Chuckie, Armin Van Buuren etc…) y con astros del pop internacional como Nelly Furtado, Inna, Sophie Ellis Bextor, el rapero ruso multi platino Timati o artistas españolas como Mónica Naranjo o Marta Sánchez.

El álbum, ocupa ya los primeros puestos en tiendas digitales como iTunes o Amazon y en plataformas de streaming como Deezer. El lanzamiento del álbum en los principales mercados internacionales (Asia, USA, Latino América y Europa) será el próximo mes de abril.

El pasado 12 de enero Brian Cross publicó Boom Boom featuring Inna, uno de los singles de adelanto de Popstar, The Album. Además este trabajo incluye hits recientes de Brian Cross como Soldier y Together, ambas con Daniel Gidlund.

TRACKLIST DE 'POPSTAR, THE ALBUM:

1. Together (feat Daniel Gidlund)

2. Boom Boom (feat INNA)

3. Soldier (feat Daniel Gidlund)

4. More Than a Lover (feat Marian Dacal)

5. Aviator (feat MANDY)

6. Gimme a Smile (feat Jackie Sagana)

7. Oh La La (feat DMol)

8. Im Fucking Awesome (feat Timati)

9. Save Myself (feat Sophie Ellis Bextor)

10. Shot Gun (feat Leah Labelle)

11. Dream Alive (feat Monica Naranjo)

12. Crying for Heaven (feat MÓnica Naranjo)

13. Whatever it Takes (feat Marta Sanchez)

14. Why Don’t You (feat Recardo Patrick)