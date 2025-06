‘Cuerpos especiales’, con Eva Soriano y Nacho García, gana el Premio Berlanga al Humor

¡Estamos de celebración! Este lunes nos acostamos con una sonrisa de felicidad que prometemos arrastrar durante todo el martes porque Cuerpos especiales ha sido reconocido con el Premio Berlanga al Humor en la categoría de Programa de Radio.

El antimorning show de Europa FM, presentado por Eva Soriano y Nacho García de lunes a jueves y al que los viernes se une Lalachus, ha recibido este reconocimiento en una gala celebrada en el Palacio de Linares de Madrid en la que no faltaron las risas, los chistes (buenos y malos) y el espíritu berlanguiano. Los encargados de entregarles el galardón han sido los integrantes de Grupo de Guasa de Onda Cero, ganadores de la edición anterior.

Con este premio, el jurado ha querido destacar una forma radicalmente distinta de enfrentarse a las mañanas en la que el café se adereza con humor, desparpajo y gamberrismo, tres ingredientes siempre necesarios para afrontar el día con energía y buen rollo.

La frescura y la osadía de Cuerpos especiales, que no le teme a nada... ni siquiera a madrugar, son los otros puntos destacados por los integrantes del jurado, formado por Antonio Resines, Fernando Trueba, Luz Sánchez-Mellado, Eva Isanta, Pedro Piqueras, Marta González de Vega y José Luis García Berlanga.

Además de Cuerpos especiales —nominado junto a los programas Todo Mal de Toño Pérez y Especialistas Secundarios con Íñigo Espinosa Vila, Javier Hernáez Escaño-Nane y Armad Antoni Anjaumà Checa—, también han sido reconocidos con el Berlanga al Humor la película Volveréis, el programa Late Xou, la serie Serrines, madera de actor, los cómicos Luis Piedrahita y Paz Padilla, y el podcastA las bravas.

Los Premios Berlanga, que este año han celebrado su cuarta edición, siguen rindiendo homenaje al gran Luis García Berlanga, apóstol de la sátira y visionario del disparate. La organización subraya que esta edición ha vuelto a “reafirmar la vitalidad y diversidad del humor en nuestro país”.

El éxito de un morning que se sale del carril

El premio a Cuerpos especiales llega tras casi cuatro años de andadura. En agosto de 2021, el programa aterrizó en Europa FM con la intención de dinamitar las reglas del morning radiofónico. Una mujer al frente (¡por fin!) y un pelotón de cómicos con licencia para desmadrarse. Europa FM no solo apostó fuerte, apostó raro. Y ganó.

En la actualidad, es el único morning show que marida comedia y música sin miedo a que salte la chispa. Aquí no hay fórmulas, hay fuegos artificiales. Un cóctel que combina temazos y carcajadas, ritmos y rimas, sátira y subidones. Un programa que no se parece a nada porque no quiere parecerse a nadie.