'Algo que sirva como luz', el libro sobre la historia de Supersubmarina, se llevará al cine

Te interesa Las secuelas que sufren los miembros de Supersubmarina después del trágico accidente

La productora La Terraza Films ha adquirido los derechos para llevar al cine Algo que sirva como luz, el libro de Fernando Navarro sobre la historia del grupo Supersubmarina, publicado ocho años después del terrible accidente de tráfico que apartó a la banda de los escenarios para siempre.

"🎬✨ Estamos muy felices de anunciar que hemos adquirido los derechos de adaptación de Algo que sirva como luz, el emocionante libro de Fernando Navarro sobre la historia de Supersubmarina", ha confirmado la productora a través de sus redes, y señala: "Con más de 55.000 ejemplares vendidos, esta obra relata el viaje de una de las bandas más queridas del indie nacional".

La Terraza Films, detrás de la película Segundo Premio sobre el disco de Los Planetas, se mete en una nueva andadura musical ante la que surgen numerosas incógnitas como quién será el director y qué actores darán vida a los cuatro integrantes de la banda de Baeza —Chino, Pope, Juanca y Jaime— cuya vida cambió el 14 de agosto de 2016 cuando volvían de tocar en el Medusa Sunbeach Festival de Cullera (Valencia).

Del silencio a las bibliotecas

Más allá de las secuelas que aún arrastran los miembros de Supersubmarina (especialmente Chino), los cuatro se vieron sumidos en el silencio absoluto tras el accidente. Juancar estuvo en coma un mes y medio y a Pope, que conducía la furgoneta en la que viajaban, lo alejaron de cualquier comunicación para que no sufriese más. "No le contábamos la verdad de su amigo, no queríamos hacerle más daño, no queríamos echarle más carga de lo que tenía", contó su familia en el programa de Gonzo en laSexta refiriéndose a los daños sufridos por el vocalista.

El silencio también lo vivieron los fans, a los que las noticias de la banda les llegaban con cuentagotas. "Supuso un shock tan tremendo para nosotros que nos vimos muy indefensos ante la posibilidad de poder dar una explicación de lo que verdaderamente nos estaba sucediendo sin infligirnos un daño aún más grande del que ya estábamos sufriendo", contaron sus integrantes cuando en enero de 2024 anunciaron el lanzamiento de Algo que sirva como luz, el libro que los volvió a unir y que ahora se llevará a la gran pantalla.

"En 2021 cuando conocimos a Fernando Navarro y sucedió algo que ninguno de nosotros se esperaba. Como si de una terapia de grupo se tratara, lo que en principio iba a ser uno de tantos encuentros más, se convirtió en la llave que abriría para siempre la Caja de Pandora de Supersubmarina. Nuestras mentes empezaron a abrirse. Nuestros miedos, nuestras inseguridades; todo lo que habíamos estado guardándonos los unos a los otros durante todo ese tiempo empezó a liberarse de la forma más orgánica posible", apuntaron entonces los cuatro músicos que poco a poco han ido recuperando sus vidas y abriéndose sobre lo ocurrido.

El libro, la rueda de prensa de presentación a la que acudió Europa FM o el programa Salvados de laSexta fueron altavoz para que el grupo comparta su historia. Una historia que ya es de todos.