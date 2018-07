Bruno Mars: 'El próximo álbum va a ser mi mejor segundo trabajo de la historia'

El cantante Bruno Mars lleva mucho tiempo dando pistas de sus futuros planes profesionales pero sin llegar a perfilar ninguno.



Mientras terminaba su primera gira mundial y se preparaba para los Premios Grammy dijo en una entrevista que ya estaba pensando en un segundo álbum. 'Escribo algunas canciones cuando estoy de gira, pero necesito entrar en un buen momento creativo, y con todo esto de preparar la presentación de los Grammy y que tengo un montón de shows, es difícil tomarme un momento y tratar de ser creativo. Estoy haciendo cien cosas a la vez, así que en cuanto termine con estos últimos shows voy a meterme en el segundo disco'.

En otra entrevista publicada en la revista OK!Magazine Bruno Mars habló de tres colaboraciones con tres grandes voces femeninas del mundo de la música: "Hombre, sabes que siempre hablaba de ello, me dieron sus números y ahora por fin puedo (risas), en el segundo álbum, voy a tener tres canciones con tres cantantes impresionantes, Beyoncé, Jessie J y Lady Gaga"

A día de hoy sabemos que lleva tiempo metido en el estudio trabajando a fondo en el esperado segundo trabajo, que visitará y será entrevistado por primera vez en España a finales de este mes, y que según dice va a ser algo grande y bueno. Esta noche Bruno Mars a expresado su felicidad por las redes sociales, 'Puedo decir sinceramente que el próximo álbum va a ser mi mejor segundo álbum de la historia'. Las Hooligans, fans incondicionales del cantante, ya están haciendo ruido en la red para saber algún detalle del proyecto.

I can honestly say that this next album is gonna be my best second album ever!