Bunbury explica cuál es la sustancia que lo ha apartado de los escenarios

Hace justo un año, Enrique Bunbury se despedía temporalmente de los escenarios después de unos fuertes problemas de garganta que le habían hecho imposible seguir con sus conciertos. En un primer momento, su idea era decir adiós después de terminar la gira, aunque terminó viendo que no era capaz de cantar de forma adecuada.

"Tenemos que anunciar que no podemos continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba que iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y mis deseos", dijo en un comunicado.

Tras este episodio, no se había pronunciado más sobre ello, hasta ahora. En una entrevista con Associated Press, el cantante ha explicado que el motivo por el que se retiró de los escenarios fue la intolerancia hacia una sustancia: el glicol, que se usa sobre todo para generar humo en los conciertos.

Así ha vivido Bunbury estar alejado de los escenarios

"Al segundo concierto de la gira ya empecé a tener problemas claros, los problemas eran principalmente por la noche, tenía una tos compulsiva que no me dejaba dormir y me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo", ha detallado.

Y ha aclarado la principal preocupación que le surgió tras esto: "La gran duda para mí era por qué me ocurría cuando estaba encima de un escenario, yo grababa discos y ensayaba y cantaba en mi estudio y cantaba para otros, estaba haciendo colaboraciones y nunca tuve ningún problema, solo encima del escenario".

"Ha sido una época bastante traumática y frustrante para mí, que de alguna forma he salvado gracias a la creación. El nuevo disco es un poco el resultado de volcar todos estos traumas y este pesar en canciones y ahorrarme el psicólogo. Lo que es un alivio mayor es saber lo que te ocurre, eso es lo primero. Durante mucho tiempo estuve viviendo con la ignorancia total de lo que me ocurría", ha apuntado sobre estos meses.

De hecho, ha concluido: "Tenía el dolor de sentir que este alejamiento del público podía suponer cortar ese vínculo que existe de comunicación con las personas, porque un concierto no es un mero acto promocional. Es un momento de comunicación con gente que ha vivido y ha sentido tus canciones".