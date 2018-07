Calvin Harris publicará su nuevo disco 'Motion' el 4 de noviembre

Después del exitoso 18 Months, publicado en 2012, Calvin Harris ha ido publicando temas sueltos como Under Control con Theo de Hurts y Alesso; Summer donde volvía a repetir como vocalista y la más reciente Blame junto a John Newman.

Estos tres temas ya han alcanzado el número 1 en ventas y muchos se preguntaban si se trataba de adelantos de un nuevo trabajo. Y aunque no está confirmado que estén incluidas en él, lo que si que asegura el DJ escocés es que el 4 de noviembre se publicará Motion, su nuevo álbum.

Calvin Harris lo ha confirmado después de que la semana pasada publicase un tweet en el que decía: "Un montón de canciones saldrán pronto".

Ante este mensaje vía Twitter alguien le preguntó si se trataba de un nuevo disco, a lo que Harris respondió que sí y otro usuario que si se publicaría este año. A lo que contestó que "100% seguro".

Así que nos falta muy poco para poder seguir disfrutando de los éxitos del DJ mejor pagado del mundo.

Yes RT @daancoexist @CalvinHarris do you mean an album