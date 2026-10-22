Camilo anuncia 13 conciertos en España para el verano de 2027: fechas y entradas de 'Para Cuando Sean Mayores Tour'

Camilo vuelve a España por todo lo alto. El colombiano y ganador de seis Latin Grammy ha anunciado conciertos en el país como parte de su gira Para Cuando Sean Mayores Tour, la cual supone "su show más especial" hasta la fecha. El tour sirve como presentación en directo de su último álbum, donde Camilo reflexiona sobre la paternidad de sus hijas Indigo y Amaranto, su matrimonio con Eva Luna y la vivencia y el recuerdo de su propia infancia.

El Para Cuando Sean Mayores Tour visitará España durante los meses de junio y julio de 2027. Camilo volverá a su segunda casa para volver a brillar sobre los escenarios más importantes del país. Un total de 13 fechas en una decena de provincias que le volverán a reunir con un público que nunca falla a su cita con el colombiano.

En este Para Cuando Sean Mayores Tour, Camilo repasará sus grandes éxitos y traerá a España un formato nuevo y revolucionario por su emoción y cariño, en el que se presentará en público con un show que recrea, mediante una cuidada puesta en escena, las aventuras de la infancia y los telares de la casa, que son los telones del mejor teatro del mundo: el de la imaginación de un niño que se resiste a abandonar la inocencia.

Todas las fechas de Camilo en España en 2027

18 de junio - Pamplona - Navarra Arena

- Navarra Arena 19 de junio - Barcelona - Palau Sant Jordi

- Palau Sant Jordi 25 de junio - Vigo - Galicia Fest

- Galicia Fest 27 de junio - Granada - Plaza de Toros

- Plaza de Toros 1 de julio - Marbella - Starlite Occident

- Starlite Occident 3 de julio - Valencia - Roig Arena

- Roig Arena 7 de julio - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena 8 de julio - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena 10 de julio - Roquetas de Mar - Plaza de Toros

- Plaza de Toros 11 de julio - Sevilla - Icónica Santalucía Sevilla Fest

- Icónica Santalucía Sevilla Fest 15 de julio - Murcia - Murcia On

- Murcia On 17 de julio - Cádiz - Concert Music Festival

- Concert Music Festival 23 de julio - Gran Canaria - Gran Canaria Arena

Cómo comprar entradas

Las entradas para los conciertos de Camilo salen a la venta el martes 28 de octubre a las 12:00 horas a través de Ticketmaster.

La gira de su nuevo álbum

El lanzamiento del último álbum de Camilo, a principios del pasado mes de septiembre, ha sido un nuevo logro para el artista colombiano. Camilo, que lleva una década conquistando al público de medio mundo, reflexiona en Para cuando sean mayores sobre la experiencia única y maravillosa de la paternidad y del amor y los deseos cumplidos.

Ahora, ha llegado el momento de llevar este álbum a los escenarios de todo el mundo. Tras comenzar su gira internacional en Estados Unidos y Puerto Rico, la nueva aventura musical y artística de Camilo llegará a España el verano de 2027 después de recorrer todo el continente americano.