Camilo presenta 'Para cuando sean mayores': "Para mí sería imposible no tomar una foto de mi rol de paternidad"

A pesar de que Camilo se confiesa en un nivel "10" de nervioso con el próximo estreno de Para cuando sean mayores, su nuevo álbum que verá la luz en apenas unas horas, ha conseguido emocionar a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales recordando cómo se ha desarrollado el proceso de composición de un disco tan especial al estar dedicado a sus hijas, Índigo y Amaranto.

"Para mí sería imposible no tomar una foto de mi rol de paternidad, todo está empapado por ese rol", ha indicado el colombiano, que ha explicado cómo esta experiencia ha cambiado por completo su forma de entender el mundo.

"Uno ve todo de una manera nueva cuando es papá (...) tu relación con la sensibilidad es otra", ha indicado, destacando que incluso ver una película es una experiencia distinta cuando se está al cargo de dos hijas.

Una bonita dedicatoria que incluye a las pequeñas no solo como inspiración y, finalmente, destinatarias del álbum, sino que también protagonizan la portada de Para cuando sean mayores, sentadas frente a un teatro. Una imagen que también refleja un bonito momento, ya que está ubicada donde grabaron los vídeos "con cuatro compañías de pequeño teatro visual".

"Todo el álbum está basado en cuentos infantiles", ha afirmado Camilo, poniendo como ejemplo la canción El árbol, basada en el cuento El abeto de Hans Christian Andersen, donde ha buscado plasmar la sensación que ha sentido, en ocasiones, de que se "está pasando el presente por andar siempre en lo siguiente". Sentimientos que, dada la edad de sus hijas, aún no son capaces de comprender, por ello el autor busca que "más que entender, es una cosa que van a necesitar más adelante",

Una voluntad que expresa asegurando que su intención siempre ha sido que sus canciones "fotografiaran algo que no había capaz de fotografiar con la palabra hablada".

Así ha creado, por ejemplo, Chiquita, dedicada a su hija Amaranto, asegurando que se trata de "una de las veces que mejor he conseguido fotografiar de manera fidedigna lo que estoy intentando enmarcar". "Es una de las canciones que más orgulloso me siento desde mi punto de vista autoral como fotógrafo de algo específico", ha explicado.

Del mismo modo, también ha abordado cómo cree que este nuevo proyecto será tomado por sus fans, con quienes tuvo la oportunidad de escuchar de forma conjunta El cisne. "Arrancaron a cantarla a todo volumen", ha recordado, indicando que se trata de "un álbum lleno de canciones que se pueden gritar a todo pulmón en el tour".

Una gira que comenzará en Estados Unidos y Latinoamérica y que llegará a España el verano de 2027, como ha desvelado.