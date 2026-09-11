El homenaje sonoro que Camilo ha compuesto a sus hijas (en) 'Para cuando sean mayores'

Como ya indicó durante su reciente entrevista en Cuerpos especiales, a Camilo actualmente le "sería imposible no tomar una foto" bajo su "rol de paternidad". Por ello no es de extrañar que cada verso compuesto para Cuando sean mayores, el quinto álbum de su carrera, resulte un homenaje para sus pequeñas Índigo y Amaranto.

Sus hijas, sus perspectivas y cada sentimiento que despierta en el de Medellín impregnan los versos de las 13 canciones que componen el disco, aunque, finalmente, él mismo ha descubierto durante la composición su propia necesidad de contar estas historias. "Empecé a escribir un álbum para ellas. Para mis hijas. Y mientras lo hacía, descubrí que quien más lo necesita soy yo", explicó a La Tribu.

Incluso él también se ha visto en la necesidad de reencontrarse con su yo niño, cuando tenía ocho años, y explorar esos recuerdos para apoyar los mensajes que ha dejado a sus hijas.

Además, como vehículo para trasladar sus sentimientos, Camilo se ha inspirado también en cuentos clásicos con los que enmarcar aquellas fotografías que ha buscado trasladar en palabras.

Sirvan como ejemplo El Árbol, basada en el cuento El Abeto de Hans Christian Andersen y que resultó el primer sencillo de la producción, donde Camilo recurrió al pop para hablar de las trampas de la adultez como las metas que se convierten en espejismos, la desconexión con el niño interno y el paso del tiempo. O Chiquita, una animada canción dedicada a su hija Amaranto y que traslada "todo lo que es ella", como indicó el autor.

Con Para cuando sean mayores Camilo dará comienzo a una gira internacional que llegará a España en julio del año que viene, como explicó durante el anti-morning show de Europa FM, aunque aún no se han desvelado más datos al respecto.

Este es el tracklist de Para Cuando Sean Mayores: