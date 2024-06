Las cinco mejores canciones de 2024, según la revista Billboard

2024 está siendo un año muy potente para la industria musical de todo el mundo. Semana tras semana, se han estrenado nuevos discos y singles que todos hemos escuchado, cantado y bailado como si no hubiera un mañana.

Queda medio año todavía y todo apunta a que seguiremos disfrutando de potentes lanzamientos. Para celebrarlo, la revista Billboard ha elaborado un ranking de las mejores canciones de 2024, donde se incluyen celebridades tan importantes como Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Billie Eilish o Kendrick Lamar.

Hacemos un repaso de los cinco singles que encabezan la lista.

1. 'Espresso' - Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter ha logrado este 2024 dar un impulso a su carrera musical con Espresso, uno de los singles más escuchados del año. "Le dio al año musical la sacudida que necesitaba cuando sirvió un atrevido trago de “Espresso” en abril, impulsando su carrera a toda marcha", dice la revista.

2. 'Not like us' - Kendrick Lamar

Not like us ha sonado en todas las casas, discotecas y playlists. El rapero Kendrick Lamar optó en mayo por lanzar una canción repleta de dardos a Drake, acusándolo de tener un comportamiento inapropiado con menores e incluso refiriéndose a él como un "pedófilo certificado".

Más allá del mensaje, es una buena representante de 2024: "Es un tema simple, pero penetrante construido alrededor de un toque de guitarra que podría funcionar como una banda sonora de terror".

3. 'Good Luck, Babe!' - Chappell Roan

La artista estadounidense Chappell Roan ha estrenado hace pocos meses Good Luck, Babe!, un potente himno LGTB que cuenta la historia de una mujer que no termina de aceptar que le gustan las mujeres. "A medida que la frustración, el coqueteo y la confianza en sí mismo rezuman de cada sílaba de la impecable interpretación de Roan, no es de extrañar que el público clame por más del arte excepcional de la superestrella", señala la revista.

4. 'Texas Hold 'Em' - Beyoncé

Tras el lanzamiento de Renaissance, Beyoncé demostraba que era capaz de dominar el country en su disco Cowboy Carter y se observa claramente en el single Texas Hold 'Em. Una fantástica mezcla de country pop, folk y soul con la que Queen B reivindicaba la importancia de los artistas afroamericanos.

"Puso en primer plano la educación y la conversación necesarias sobre las raíces negras del país y la falta de paridad para los artistas country negros", apunta Billboard.

5. 'Lunch' - Billie Eilish

Billie Eilish ha dado mucho de que hablar con su último disco Hit Me Hard And Soft. En Lunch, recrea una historia de amor lésbica y habla sin tapujos del sexo oral entre mujeres.

"La vibrante producción de Finneas impulsa la pista texturizada, por lo que vale la pena aprovecharla al máximo", añade.