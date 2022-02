¿Cómo suena 'Quién lo diría'? La actuación de Gonzalo Hermida desde la habitación del Benidorm Fest

El Benidorm Fest ha sido la plataforma perfecta para que pequeños artistas se den a conocer ante los ojos del gran público. Desde la ganadora del certamen, Chanel, hasta las favoritas del público, Tanxugueiras, y algunas otras intérpretes como Blanca Paloma han encontrado en este festival la oportunidad de relanzar sus carreras a nivel nacional.

Otro de los que se ha sumado a este carro ha sido Gonzalo Hermida. Aunque ya era conocido y había publicado dos discos antes de su participación, el Benidorm Fest también le ha permitido encontrar entre los espectadores un nuevo público que antes no había llegado a su música y conseguir nuevos oyentes gracias al éxito de su tema Quién lo diría, con el que llegó a la final del festival.

Intentó actuar desde la habitación del hotel

Sin embargo, un positivo por coronavirus de última hora le mantuvo alejado del escenario del certamen tanto en la semifinal como en la final, a la que consiguió llegar sin cantar su tema en directo, y no pudo defenderlo, lo que le consolidó en la última posición de los ocho clasificados para la final.

A pesar de que el propio Hermida se planteó la posibilidad de actuar desde el mismo hotel en el que estaba confinado, se dio cuenta de que en realidad su estado de salud no era el más indicado. "Lo intenté pero me vi llorando de impotencia porque tenía la voz rota. Quería hacerlo pero no pude", recordaba el cantante durante su entrevista en yu, No te pierdas nada.

En su defecto, pudimos ver el videoclip oficial de Quién lo diría. Así lo estipulaban las bases del Benidorm Fest, que contemplaban que si uno de los artistas estaba contagiado de covid en el momento del certamen, podría participar a través del videoclip oficial del tema o de una actuación grabada previamente del mismo.

¿Cómo hubiera sonado Gonzalo Hermida en el Benidorm Fest?

A pesar de no haber podido ver a Gonzalo Hermida actuando en directo en el Benidorm Fest, sí que hemos visto de qué es capaz con su canción... ¡incluso confinado desde la habitación del hotel! Y es que el artista acaba de publicar un vídeo en el que nos muestra cómo habría sonado su tema si hubiera podido defenderlo en el escenario, a pesar de los problemas que le ocasionó su positivo por coronavirus en aquel momento.

Acompañado a la guitarra por su pareja, la cantante Julia Medina, el artista gaditano nos ha deleitado con un minuto de metraje de uno de sus ensayos desde la habitación del hotel Don Pancho de Benidorm, donde pasó su cuarentena tras dar positivo días antes de que diera comienzo el festival.

"Ayer encontré este video. 40 de fiebre, el Covid pegándome fuerte en la voz y en la energía, el maravilloso Hotel Don Pancho y unas ganas de cantar lo que no pude que no me cabían en el alma. Paz y amor, siempre", ha escrito el cantante en un tweet donde ha compartido un fragmento de su pequeña actuación casera. ¡Espectacular!